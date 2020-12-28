Синоптики прогнозируют 28 декабря ухудшение погодных условий почти по всей Украине. Мощные порывы ветра и гололеду на дорогах ожидают везде, кроме востока.

Где ожидают ухудшения погоды

О непогоде, которая накроет 28 декабря почти всю Украину, сообщает Укргидрометцентр.

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Мощные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской.

В Карпатах ветер будет еще сильнее – 25 – 30 метров в секунду.

В южных, центральных, западных и северных областях на дорогах ожидают гололед. Поэтому там объявили І уровень опасности.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Обратите внимание! Теплее всего 28 декабря будет в западных и южных областях – +5...+7 градусов, но на востоке столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов.



Шквальные ветры прогнозируют почти по всей Украине / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



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