Шквалы ветра и гололедица на дорогах: какие области накроет непогода
Синоптики прогнозируют 28 декабря ухудшение погодных условий почти по всей Украине. Мощные порывы ветра и гололеду на дорогах ожидают везде, кроме востока.
Где ожидают ухудшения погоды
О непогоде, которая накроет 28 декабря почти всю Украину, сообщает Укргидрометцентр.
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Мощные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской.
В Карпатах ветер будет еще сильнее – 25 – 30 метров в секунду.
В южных, центральных, западных и северных областях на дорогах ожидают гололед. Поэтому там объявили І уровень опасности.
Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Шквальные ветры прогнозируют почти по всей Украине / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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