Накануне в Никополе Днепропетровской области школьник не только наглотался таблеток, но и перед этим выпил алкоголь. К счастью, с ребенком все в порядке и его уже выписали. Парень находился в Никопольской детской городской больнице.

Ситуацию прокомментировала заведующая педиатрического отделения клиники Юлия Ролдугина. По ее словам, парень сперва выпил сидр, запил это пивом, а потом еще были энергетик, снова сидр и парацетамол.

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О своих похождениях несовершеннолетний рассказал сам. Попал он в больницу. Из видимых симптомов отравления у него была лишь шаткость походки.

Детали инцидента

Девятиклассник говорит, что с 14 до 15 часов распивал с друзьями слабоалкогольные напитки и приправлял все это энергетиками. Потом у него начала болеть голова. Поэтому в течение 2 часов он решил принять 8 таблеток парацетамола. Но не сразу: сначала 2, потом 3 и так далее.

В итоге у несовершеннолетнего начались рвота и головная боль. Друзья испугались и вызвали скорую.

Подобные случаи не единичны

Врач отметила, что подростки запивают алкоголем таблетки типа но-шпа, анальгина, парацетамола. По ее словам, "о каких знают, о каких все говорят – те и пьют". Каких-то специфических таблеток нет.

За неделю до этого парня у нас были еще 2 девочки, из одной компании. Пили но-шпа с алкоголем. В то же время все говорят фразу одну и ту же: "Сильно болела голова". Это не может не настораживать,

– подчеркнула медик.

Чем завершилась история с парнем

В больнице его осмотрели и направили в детское соматическое отделение (специализируется на заболеваниях тела – 24 канал). Там врачи и обнаружили алкогольное отравление.

В реанимационное отделение его решили не отправлять. Сделали ребенку промывание желудка и дали сорбенты. Наутро парень начал чувствовать себя хорошо и просился домой.

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