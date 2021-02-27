В селе Владовка на Запорожье подросток Богдан Возный помог стражам порядка раскрыть жестокое убийство участника войны на Донбассе. Богдану всего 14 лет.

Речь идет о преступлении, которое произошло в октябре 2020 года. Тогда мать убила сына-атошника, а его тело спрятала.

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Как Богдан помог раскрыть преступление

14 октября 2020 года в полицию с заявлением об исчезновении мужчины обратилась жительница Волновахи Донецкой области.

25-летняя женщина объяснила, что мужчина живет в селе Владовка Черниговского района.

Она же в это время проходила военную службу по контракту. Поэтому последний раз по телефону они разговаривали в конце июля. С тех пор тот не выходил на связь.

В итоге правоохранители начали следственно-оперативные мероприятия для установления местонахождения 33-летнего мужчины.

В это время к ним обратился 14-летний Богдан. Подросток рассказал, что гулял со своей собакой и в лесополосе обнаружил останки человеческого тела, прикрытые шифером.

Правоохранители установили, что это тело принадлежит пропавшему без вести мужчине. Также они пришли к выводу, что было совершено преступление, следы которого пытались скрыть.

Кроме того, что парень указал точное место находки, он также рассказал полицейским свои наблюдения о некоторых событиях из жизни погибшего.

В полиции отмечают, что таким образом подросток предоставил важную информацию, которая помогла раскрыть особо тяжкое преступление – умышленное убийство. Сейчас досудебное расследование завершено, а дело направили в суд.



Богдан не только указал, где было спрятано тело, но и поделился собственными наблюдениями / Фото пресс-службы Нацполиции

Подробности преступления

Следователи выяснили, что погибший в последнее время злоупотреблял алкоголем. Более того, находясь в состоянии опьянения, неоднократно оскорблял родных.

На почве этого в семье происходили ссоры. Одна из них – 28 июля – закончилась фатально.

Тогда мать с помощью подручных средств задушила сына. После чего перевезла тело в лесополосу, присыпала землей и накрыла шифером.

Дело возбудили по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как правоохранители отблагодарили за помощь Богдана

Исполняющий обязанности начальника отделения полиции № 1 Бердянского райотдела Дмитрий Сопин от имени руководства областной полиции выразил мальчику благодарность за смелый поступок.

Также полицейские поблагодарили мать за воспитание ответственного гражданина.

А самого Богдана, когда тот вырастет, пригласили на службу в полицию.

Кроме того, школьника наградили благодарностями и вручили ценный подарок – часы с трекером.



Подростка полиция наградила благодарностью и подарила часы с трекером / Фото пресс-службы Нацполиции

Поступок Богдана является примером для всех жителей нашей Черниговской общины, что не надо стоять в стороне от чужой беды, всегда иди на помощь, несмотря на возраст. Наша сила – во взаимодействии!

– заметил Дмитрий Сопин.



По словам правоохранителей, поступок Богдана – пример для всех жителей Черниговской общины / Фото пресс-службы Нацполиции

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