В Умани, Черкасской области, 2 ребенка наглотались таблеток и попали в больницу. В полиции говорят: сделали это не из-за якобы "флешмоба" в токтоке.

Пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк отмечает: девушки были проблемными и пытались привлечь к себе внимание.

Между тем В Киеве еще один подросток наглотался таблеток: смертельный челлендж набирает обороты

Киберполиция изучила звонки пострадавших, их соцсети. Версия о челлендже была отвергнута. Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье,

– рассказала пресс-секретарь полиции.

Подруга, которая решила за компанию выпить таблетки, также считает, что получает от родных мало внимания. В полиции говорят: вдобавок ко всему привела и неразделенная любовь.

Что говорят в школе

В школе, где учатся подростки, в ужасе от инцидента. Директор учебного заведения Татьяна Глущук рассказала об обстоятельствах отравления. Говорит: лекарства девушки пронесли в школу. После 4-го урока, минут 5 побыв в классе, вышли на перерыв.

Через полчаса одной стало плохо и она дважды просилась выйти. Учительница отправила ее к медсестре. У девочки было высокое давление, и тогда медработница позвонила родителям. Те сказали, что такое у нее бывает и забрали ее домой.

Другую восьмиклассницу забрали сразу после ее подруги. Медсестра сказала, что симптомы похожи на отравлением медпрепаратами.

Оказалось, что одна из девушек вместе с родителями накануне смотрели сюжет об отравлении детей в Киевской области. Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток,

– рассказала директор школы.

Восьмиклассницы пока под наблюдением медиков. Их жизни ничего не угрожает. Где именно девушки приняли таблетки, пока неизвестно. Правоохранители сегодня проверяют все городские аптеки.

Важно. Препарат "Дротаверин", которым отравились девушки, является аналогом обезболивающего "Но-шпа". В Украине этот препарат отпускают без рецепта. Для детей 6 – 12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг – 2 таблетки.

Смертельный челлендж с таблетками в тикток: главное