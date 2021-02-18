Школьницы в Умани наглотались таблеток не из-за челленджа в тиктоке, – полиция
В Умани, Черкасской области, 2 ребенка наглотались таблеток и попали в больницу. В полиции говорят: сделали это не из-за якобы "флешмоба" в токтоке.
Источник:Про все
Пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк отмечает: девушки были проблемными и пытались привлечь к себе внимание.
Между тем В Киеве еще один подросток наглотался таблеток: смертельный челлендж набирает обороты
Киберполиция изучила звонки пострадавших, их соцсети. Версия о челлендже была отвергнута. Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье,
– рассказала пресс-секретарь полиции.
Подруга, которая решила за компанию выпить таблетки, также считает, что получает от родных мало внимания. В полиции говорят: вдобавок ко всему привела и неразделенная любовь.
Что говорят в школе
В школе, где учатся подростки, в ужасе от инцидента. Директор учебного заведения Татьяна Глущук рассказала об обстоятельствах отравления. Говорит: лекарства девушки пронесли в школу. После 4-го урока, минут 5 побыв в классе, вышли на перерыв.
Через полчаса одной стало плохо и она дважды просилась выйти. Учительница отправила ее к медсестре. У девочки было высокое давление, и тогда медработница позвонила родителям. Те сказали, что такое у нее бывает и забрали ее домой.
Другую восьмиклассницу забрали сразу после ее подруги. Медсестра сказала, что симптомы похожи на отравлением медпрепаратами.
Оказалось, что одна из девушек вместе с родителями накануне смотрели сюжет об отравлении детей в Киевской области. Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток,
– рассказала директор школы.
Восьмиклассницы пока под наблюдением медиков. Их жизни ничего не угрожает. Где именно девушки приняли таблетки, пока неизвестно. Правоохранители сегодня проверяют все городские аптеки.
Смертельный челлендж с таблетками в тикток: главное
- 16 февраля в Боярке Киевской области умерла лицеистка, которая с подругой решила попробовать дротаверин. 7-классницы выпили по 40 таблеток.
- На следующий день такой челлендж повторили школьницы в Умани. Девушки выпили по 10 таблеток и попали также в больницу.
- Уже 18 февраля в Киеве в больницу "Охматдет" привезли 15-летнего парня, который дома выпил порцию таблеток.
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