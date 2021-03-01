В селе Ивановка на Николаевщине 1 марта взорвался котел. Инцидент произошел на территории общеобразовательной школы. По меньшей мере 1 человек серьезно пострадал.

После взрыва на месте возник небольшой пожар. Его площадь составляла 2 квадратных метра.

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Детали инцидента

Взрыв произошел примерно в 7:30 утра в котельной на территории школы. Сразу после взрыва возник пожар, который спасатели быстро ликвидировали.

Инцидент мог случиться из-за неисправности котла. Но точные причины взрыва будут выяснять правоохранители.

Что известно о пострадавшем

В результате взрыва мужчина оказался под завалами, на него упала железобетонная плита. Чтобы достать пострадавшего, спасатели использовали кран. Известно, что деблокировать мужчину удалось примерно в 09: 45.

По предварительным данным, у него травмирована голова и нижняя конечность. Медики госпитализировали его в ближайшую больницу.

В школе на Николаевщине прогремел взрыв / Фото ГСЧС

Заметим, что на днях в городской клинической больнице №1 Черновцов произошел пожар. Тогда огонь унес жизни 2 человек. Две первоначальные версии пожара – проблемы с электропроводкой и взрыв кислородного аппарата. Вторую версию власти Черновцов уже опровергли.