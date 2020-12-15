В оккупированной Ялте устанавливают бидоны для воды. В частности это делают в школах и детских садах.

По словам главы российской администрации Ялты Янины Павленко, приоритетная задача – постоянное обеспечение водой образовательных и медицинских учреждений. Об этом сообщили на сайте "Крым. Реалии".

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Рекордная засуха

Она отметила, что в 2020 году – рекордная засуха. Такой ситуации не было с 1994 года.

Как будет происходить передача воды

Начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский объяснил, что вода с емкостей будет поступать в сеть учреждений. Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети есть давление воды.

Когда вода в городской системе исчезает, то есть ее отключают, она подается насосной станцией из емкости во внутреннюю сеть учреждения,

– отметил Кутовский.

Специальные клапаны, как он рассказал, не пускают воду обратно в городскую сеть. Так внутренняя сеть становится самостоятельной. Переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не нужно. Такие емкости установили в 42 учебных заведениях.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Водоснабжение в Крыму: коротко