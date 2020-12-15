Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты установили бочки для воды
В оккупированной Ялте устанавливают бидоны для воды. В частности это делают в школах и детских садах.
По словам главы российской администрации Ялты Янины Павленко, приоритетная задача – постоянное обеспечение водой образовательных и медицинских учреждений. Об этом сообщили на сайте "Крым. Реалии".
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Рекордная засуха
Она отметила, что в 2020 году – рекордная засуха. Такой ситуации не было с 1994 года.
Как будет происходить передача воды
Начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский объяснил, что вода с емкостей будет поступать в сеть учреждений. Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети есть давление воды.
Когда вода в городской системе исчезает, то есть ее отключают, она подается насосной станцией из емкости во внутреннюю сеть учреждения,
– отметил Кутовский.
Специальные клапаны, как он рассказал, не пускают воду обратно в городскую сеть. Так внутренняя сеть становится самостоятельной. Переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не нужно. Такие емкости установили в 42 учебных заведениях.
Водоснабжение в Крыму: коротко
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с островом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.
- Также на территории Крыма возникло засоление почвы. Это связано с тем, что оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
- С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение ночью. С 14 декабря в городе поставляют воду 3 часа утром и столько же вечером.
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