Сделали все, что могли, – Шкиряк сообщил о смерти матери от COVID-19
Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил о смерти своей матери Зореславы от коронавируса. Болезнь унесла ее жизнь в 83-летнем возрасте.
Источник:Зорян Шкиряк в фейсбуке
Состояние женщины сначала ухудшилось, а в воскресенье, 28 марта, у нее внезапно упало давление, медики начали реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти Зореславу не удалось, в тот же день она умерла.
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Зорян Шкиряк выразил благодарность всем врачам, медсестрам и санитарам Александровской клинической больницы, а также главному врачу Людмиле Антоненко, ведущему инфекционисту Минздрава Ольге Голубовской и всем, кто поддерживал его мать и их семью.
Низкий вам поклон за ваш тяжелый и упорный труд ради спасения каждого человека. Я знаю, что вы сделали все, что могли, и я никогда этого не забуду,
– отметил советник Авакова.
Мать Зоряна Шкиряка умерла от коронавируса / Фото из Фейсбука Зоряна Шкиряка
Кто такая Зореслава Шкиряк: что известно
Профессор Зореслава Шкиряк-Нижник сделала большой вклад в развитие медицинской науки в Украине.
Она занимала ряд должностей и получила несколько научных степеней, а именно:
- доктор медицинских наук, профессор;
- заведующая отделением медицинских и психосоциальных проблем здоровья семьи ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины";
- заместитель главы Комитета по биоэтике при Президиуме АМН Украины;
- член Руководящего комитета по биоэтике Совета Европы;
- член Европейского комитета по предотвращению пыток и негуманного обращения и наказания.
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