Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил о смерти своей матери Зореславы от коронавируса. Болезнь унесла ее жизнь в 83-летнем возрасте.

Состояние женщины сначала ухудшилось, а в воскресенье, 28 марта, у нее внезапно упало давление, медики начали реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти Зореславу не удалось, в тот же день она умерла.

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Зорян Шкиряк выразил благодарность всем врачам, медсестрам и санитарам Александровской клинической больницы, а также главному врачу Людмиле Антоненко, ведущему инфекционисту Минздрава Ольге Голубовской и всем, кто поддерживал его мать и их семью.

Низкий вам поклон за ваш тяжелый и упорный труд ради спасения каждого человека. Я знаю, что вы сделали все, что могли, и я никогда этого не забуду,

– отметил советник Авакова.



Мать Зоряна Шкиряка умерла от коронавируса / Фото из Фейсбука Зоряна Шкиряка

Кто такая Зореслава Шкиряк: что известно

Профессор Зореслава Шкиряк-Нижник сделала большой вклад в развитие медицинской науки в Украине.

Она занимала ряд должностей и получила несколько научных степеней, а именно: