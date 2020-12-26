Сергей Шкарлет рассказал, как проходило его собеседование с президентом Владимиром Зеленским. Политик отметил, что на нем он просто высказывал свое видение развития украинского образования.

Что сказал Шкарлет

Перед назначением на должность министра образования и науки Шкарлет проходил собеседование с Зеленским. Оно происходило в режиме "вопрос – ответ". Об этом чиновник рассказал в интервью "Украинскому радио".

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На все вопросы, которые мне задавал президент, я давал ответы, не готовил. Я заранее не знал об этой встрече. На собеседовании я просто показывал свое видение и рассказывал, каким хотел видеть украинское образование,

– отметил Шкарлет.

По его словам, образование – это общественное благо, "которое позволяет человеку реализовать свой карьерный лифт и конкурентные преимущества на том или ином этапе своей жизни". Образование, по мнению Шкарлета, это возможность.

"Давайте формировать его и образовательную отрасль так, как отрасль возможностей для развития ребенка, взрослого человека, любого", – подчеркнул министр.

На вопрос о том, считает ли Шкарлет свои профессиональные качества секретом поддержки президента, он ответил, что решать это Зеленскому.

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Владимир Александрович очень прагматичная человек, не популист, а патриот Украины,

– заявил чиновник.

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