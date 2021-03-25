Акція на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка 20 березня вийшла з-під контролю. Деякі прихильники хлопця розпочали нищити будівлю Офісу Президента.

В Офісі Президента підрахували, що збитки від таких дій активістів становлять 2 мільйони гривень.

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Що відбувалося на Банковій 20 березня

Прихильники Стерненка зібралися під ОП о 19:00. Мирний протест переріс у погром. Активісти розбили вікно будівлі та обмалювали її фарбами. Крім того, вони запускали феєрверки.

Поліція не втручалася у дії протестувальників. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, активісти тільки й чекали, коли правоохоронці підійдуть, аби виникли сутички. Чиновник наголосив, що протестувальники "жадали крові".

Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві.

Крім того, бійця "Азову" Євгена Строканя відправили під цілодобовий домашній арешт.

Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову.



Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу