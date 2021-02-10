На дорогах України мають намір встановити додаткові камери для фото та відеофіксації правопорушень. Також почнуть впроваджувати проєкт із автофантомами.

Загалом такі автофантоми планують закупляти впродовж 2021 – 2023 років. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу.

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За словами заступника Авакова, 4 машини вже обладнують радарами і вони будуть запущені в режимі тестування. Після перевірки, планується закупити до 100 таких машин. Крім цього, вже закупили 220 нових камер системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.

"Ми порахували, що в тих місцях, де встановлено було перші 48 камер, утричі зменшилась кількість порушення правил дорожнього руху. А на Південному мосту в Києві у 5 разів знизилась кількість ДТП", – сказав він.

Де будуть камери / Фото МВС

Де будуть розташовані камери

Крім цього, чільник МВС Арсен Аваков у твітері виклав інфографіку, яка уточнює, де саме будуть встановлюватися ці камери. Він наголосив також і про поповнення бюджету завдяки фіксаторам порушень.

"Ще більше безпеки на дорогах. За 8 місяців 2020 року кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. Також це плюс 210 мільйонів гривень у бюджет", – написав Аваков.

Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет. Працюємо, крок за кроком️ pic.twitter.com/iLiqClmuK4 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 10, 2021

Тракало: Сплачені штрафи свідчать про відповідальність

Заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало на своїй сторінці у фейсбуці теж прокоментував збільшення кількість камер на дорогах додав, що з-понад 210 мільйонів гривень штрафів, 84% – сплатили за так званим "пільговим тарифом" у перші 10 днів.

"Це свідчить про готовність учасників дорожнього руху брати відповідальність за безпеку на дорогах. Водночас там, де камер ще немає, тенденція ДТП, зокрема, через недотримання швидкісного режиму, залишається стабільно високою. Крок за кроком, безпечним дорогам бути", – наголосив Тракало.