Щастя заполонили військові та бронеавтомобілі: там провели профілактичне відпрацювання
У центрі та на околицях прифронтового Щастя 18 березня Об'єднані сили провели оперативно-профілактичне відпрацювання. Зокрема, патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також здійснювали фільтраційні заходи та проводили опитування.
Источник:МВС
У Щастя прибули представники Нацгвардії, Збройних сил, Національної поліції, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби.
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Що відомо про оперативно-профілактичне відпрацювання
Об'єднані сили 18 березня патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також проводили фільтраційні заходи та опитування.
Під час відпрацювання були проведені заходи щодо виявлення та затримання людей, причетних до незаконних збройних формувань,
– пояснив військовий з позивним "Вірус".
За його словами, Об'єднані сили також здійснювали заходи щодо виявлення та припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Актуальність цієї роботи пояснюють загостренням ситуації на лінії зіткнення.
У Щасті пройшло профілактичне відпрацювання / Фото МВС України
Загострення на Донбасі: основне
- Від початку 2021 року ситуація на Донбасі відчутно загострилася. Бойовики активніше та частіше гатять по українських позиціях. Внаслідок обстрілів окупантів від початку року щонайменше 20 військових загинули.
- Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевняє, що ситуація на окупованих територіях не є критичною і її повністю контролюють українські військові.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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