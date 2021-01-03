Александр Тупицкий не имеет полномочий созывать заседание Конституционного Суда. Более того, он не должен вообще приходить на работу. Такую позицию высказал экс-глава КСУ Станислав Шевчук.

Бывший глава КСУ раскритиковал нынешнего

"Занимается непонятными вещами"

Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук раскритиковал поведение нынешнего руководителя этой структуры Александра Тупицкого, пишет 24 канал. В эфире одного из украинских телеканалов 2 января Шевчук заявил, что Тупицкий "занимается непонятными вещами".

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Это уникальная ситуация – когда судья и председатель суда Тупицкий, которому уже предъявлено подозрение, продолжает заниматься какими-то непонятными вещами,

– сказал Шевчук.

Он удивлен, что Тупицкий "собирает специальное заседание на 5 января", хотя "не имеет никаких полномочий не только созвать какое-то заседание, но и приходить на работу".

По мнению Шевчука, судьи КСУ спокойно могут собраться и "без господина Тупицкого", и решать текущие проблемы.

"Тупицкого давно пора уволить"

"Давно пора начать дисциплинарную процедуру увольнения господина Тупицкого в установленном порядке", – считает Станислав Шевчук. Но КСУ до сих пор этого не сделал.

Это очень опасный прецедент. Указ президента – действующий, и судьи, которые придут на заседание, таким образом пошлют обществу сигнал, что они не признают указ президента. Это основа разрушения правового государства,

– пояснил свою точку зрения бывший глава КСУ.

Коротко о конституционном кризисе и скандале вокруг Тупицкого

28 декабря 2020 года Александр Тупицкий должен был явиться в Офис генпрокурора для получения подозрения по делу о подкупе свидетеля, но не пришел.

Тогда прокуратура направила уведомление о подозрении Тупицкому по почте, а президенту Зеленскому направила ходатайство об устранении Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

29 декабря Зеленский подписал соответствующий указ "ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса".

В КСУ считают, что это решение главы государства является "юридически ничтожным", потому что уволить судью КСУ может только КСУ.