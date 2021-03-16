Шевченковский суд рассматривает апелляцию Антоненко: онлайн-трансляция
Во вторник, 16 марта, Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения для Андрея Антоненко. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник:24 канал
У здания суда уже собрались люди, которые хотят поддержать Антоненко.
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В ходе судебного заседания также состоится акция #FreeRiff – "Справедливость зависит от тебя". Ее анонсировали сторонники Антоненко.
Шевченковский суд рассматривает апелляцию Антоненко:
Дело Антоненко: главное
- Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Журналиста взорвали в его автомобиле в 2016 году.
- По состоянию на март 2021 года под стражей остается только Антоненко. Кузьменко сейчас находится под домашним арестом, Дугарь имеет определенные судом обязательства.
- За время пребывания под стражей у Антоненко ухудшилось состояние здоровья, в частности, появились проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Пленки раскрывают, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства Павла Шеремета.
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