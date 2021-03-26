Шевченковский районный суд Киева, который занимается рассмотрением дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о вмешательстве в деятельность суда присяжных. Поэтому суд даже обратился в Высший совет правосудия и офис генпрокурора.

В заявлении в ВРП работники жалуются на регулярные массовые акции протеста у здания суда. Во время них, как говорится в заявлении, митингующие нарушают общественный порядок.

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Кроме того, сторонники Яны Дугарь, Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко остро обсуждают ход рассмотрения дела в соцсетях.

В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, которые имеют характер угроз и призывов к расправе. Это делают для того, чтобы склонить суд к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления,

– говорится в сообщении.

Также в Шевченковском райсуде Киева попросили граждан соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд.

Дело убийства Павла Шеремета: главное