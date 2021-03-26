Дело об убийстве Шеремета: в суде жалуются на вмешательство в работу присяжных
Шевченковский районный суд Киева, который занимается рассмотрением дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о вмешательстве в деятельность суда присяжных. Поэтому суд даже обратился в Высший совет правосудия и офис генпрокурора.
В заявлении в ВРП работники жалуются на регулярные массовые акции протеста у здания суда. Во время них, как говорится в заявлении, митингующие нарушают общественный порядок.
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Кроме того, сторонники Яны Дугарь, Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко остро обсуждают ход рассмотрения дела в соцсетях.
В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, которые имеют характер угроз и призывов к расправе. Это делают для того, чтобы склонить суд к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления,
– говорится в сообщении.
Также в Шевченковском райсуде Киева попросили граждан соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд.
Дело убийства Павла Шеремета: главное
- Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева. Произошло это в результате взрыва автомобиля, в котором и был Шеремет.
- МВД объявили виновными в убийстве трех человек: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Последний уже более года провел в СИЗО и получил существенные проблемы со здоровьем.
- Защита неоднократно просила о смягчении меры пресечения, однако суд регулярно в этом отказывает. Последний раз ходатайство отклонили 10 февраля.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета к обвинению могут применить санкции. Это произойдет, если оправдают фигурантов дела.
- В поддержку подозреваемых активисты регулярно проводят акции протеста.
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