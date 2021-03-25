Евгений Шевченко отреагировал на подозрение СБУ в том, что он организовал незаконную частную военную компанию. Внештатный агент НАБУ возмутился такими обвинениями и назвал их безосновательными.

Реакция Шевченко на подозрение

Подозреваемый подчеркнул, что его обвиняют в поставках оружия в Россию несмотря на то, что он был участником Революции Достоинства и принимал участие в войне на Донбассе. Кроме того, Шевченко на протяжении 5 лет выявлял коррупционеров.

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Я самоотверженно стою на защите государственных интересов и мечтаю сделать жизнь в нашей стране лучше для народа, а меня обвиняют совсем в обратном. Так что влиятельных врагов у меня, как вы понимаете, более чем достаточно,

– сказал Шевченко.

Сейчас он дорабатывает свою общую позицию по делу вместе с адвокатами. Поэтому объявит ее Шевченко на заседании суда, когда ему будут избирать меру пресечения.

Агент НАБУ действительно планировал создавать ЧВК

Шевченко рассказал, что в 2018 году хотел стать инвестором ЧВК, которая бы охраняла объекты в Афганистане и Сирии. Однако после того, как 45 президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшает военное присутствие в этих странах, "вопрос о сотрудничестве стал неактуальным".По словам Шевченко, на этом и закончилось его участие в создании охранной компании.

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В то время второй подозреваемый – Семен Семенченко – создал свою охранную компанию в Украине. Однако Шевченко говорит, что никак к этому не причастен.

СБУ точно об этом знают, потому что достаточно пересмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за 3 года я только один раз был у них на базе – осенью 2018 года, и провел я там аж 5 минут,

– заявил подозреваемый.

Шевченко готов предоставить ДНК и пройти полиграф

Внештатный агент НАБУ заявил, что готов сдать ДНК-тест, чтобы СБУ выяснила его причастность к найденному оружию. Кроме того, Шевченко "хоть завтра" может пройти тест на полиграфе.

Он подчеркнул, что СБУ обязана предоставить хоть одного свидетеля, который бы подтвердил то, что он занимался преступной деятельностью.

Обратите внимание! Подозрение Шевченко связывает с тем, что он обвинил главу Офиса Президента Андрея Ермака в государственной измене. Ведь следствие по делу началось сразу после этого.

В чем подозревают Шевченко