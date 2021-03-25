Готов пройти полиграф, – Шевченко считает обвинения СБУ безосновательными
Евгений Шевченко отреагировал на подозрение СБУ в том, что он организовал незаконную частную военную компанию. Внештатный агент НАБУ возмутился такими обвинениями и назвал их безосновательными.
Источник:фейсбук Евгения Шевченко
Реакция Шевченко на подозрение
Подозреваемый подчеркнул, что его обвиняют в поставках оружия в Россию несмотря на то, что он был участником Революции Достоинства и принимал участие в войне на Донбассе. Кроме того, Шевченко на протяжении 5 лет выявлял коррупционеров.
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Я самоотверженно стою на защите государственных интересов и мечтаю сделать жизнь в нашей стране лучше для народа, а меня обвиняют совсем в обратном. Так что влиятельных врагов у меня, как вы понимаете, более чем достаточно,
– сказал Шевченко.
Сейчас он дорабатывает свою общую позицию по делу вместе с адвокатами. Поэтому объявит ее Шевченко на заседании суда, когда ему будут избирать меру пресечения.
Агент НАБУ действительно планировал создавать ЧВК
Шевченко рассказал, что в 2018 году хотел стать инвестором ЧВК, которая бы охраняла объекты в Афганистане и Сирии. Однако после того, как 45 президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшает военное присутствие в этих странах, "вопрос о сотрудничестве стал неактуальным".По словам Шевченко, на этом и закончилось его участие в создании охранной компании.
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В то время второй подозреваемый – Семен Семенченко – создал свою охранную компанию в Украине. Однако Шевченко говорит, что никак к этому не причастен.
СБУ точно об этом знают, потому что достаточно пересмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за 3 года я только один раз был у них на базе – осенью 2018 года, и провел я там аж 5 минут,
– заявил подозреваемый.
Шевченко готов предоставить ДНК и пройти полиграф
Внештатный агент НАБУ заявил, что готов сдать ДНК-тест, чтобы СБУ выяснила его причастность к найденному оружию. Кроме того, Шевченко "хоть завтра" может пройти тест на полиграфе.
Он подчеркнул, что СБУ обязана предоставить хоть одного свидетеля, который бы подтвердил то, что он занимался преступной деятельностью.
В чем подозревают Шевченко
- Агента НАБУ обвиняют в причастности к организации "частной военной компании".
- Всего в нее входили более 150 человек. Свою деятельность они маскировали под видом охранных фирм и общественных организаций.
- Фигуранты дела заключали договоры о поставках оружия с представителями различных организаций стран Ближнего Востока.
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