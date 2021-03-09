Тарас Шевченко известен на весь мир, но особый для каждого человека. Так президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 207 годовщиной со дня рождения поэта.

Зеленский отметил, что Шевченко – это зажигательная смесь энергии, духа, борьбы, драйва. Творчество Кобзаря, по словам президента, является и классикой, и мейнстримом одновременно.

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Что еще сказал Зеленский о Шевченко

Президент добавил, что слова Шевченко мотивируют, вдохновляют и закаливают уже не одно поколение украинцев.

Поэтому политик призвал людей не просто гордиться своим гением, но и двигаться дальше от объема знаний, который получили в школе, и открывать всю его полноту. Зеленский охарактеризовал поэта как неординарную, яркую, многогранную и существенно более широкую личность от клишированного хуторянского образа старого дедушки в кожухе.

Шевченко – это наша суперзвезда... С днем ​​рождения, всегда современный и крутой Тарас Григорьевич Шевченко,

– отметил Зеленский.

Вручение Шевченковской премии перенесли

В этом году будет 60 лет со дня основания Шевченковской премии. Зеленский анонсировал, что ее вручение состоится не в традиционные Шевченковские дни, а 20 мая, то есть именно в годовщину основания. Подробности глава государства обещал сообщить позже.

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