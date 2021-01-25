В Киеве на Майдане 25 января почтили память первых погибших участников Революции Достоинства. Украинцы прошлись шествием по всем местам, где погибли активисты.

Источник: 24 канал

Уже 6 лет подряд украинцы собираются на шествие памяти. Однако в предыдущие годы оно происходило 22 января, в 2021 году из-за локдауна его решили перенести.

К теме Противостояния на Грушевского: как все происходило, первые жертвы и ненаказанные преступления

Возле мест, где погибли активисты, люди останавливались, зажигали лампадки, клали цветы и выкрикивали "Слава Украине". Кроме украинских флагов на Майдан принесли и белорусские.



Люди чтят память Михаила Жизневского / Скриншот с видео



Люди принесли и белорусские флаги / Скриншот с видео

Дела о Небесной Сотне: что говорят родственники

В шествии приняли участие и родственники героев. По их словам, они разочарованы расследованием дел и не верят в то, что все честно и справедливо закончится.

Что касается нашего дела, то судьи есть, то кого-то другого нет (на заседании – 24 канал). Мы приезжаем и все без смысла. Я и президенту писала, и в ГБР писала, и в СБУ, и в Офис генпрокурора, но ответ совпадал в одном тексте,

– отметила жена Героя Небесной сотни Галина Орленко.

"Медленно все очень происходит. Сейчас я не вижу желания власти заниматься этими делами", – сказал сын Героя Небесной сотни Андрей Кульчицкий.

Шествие чествования памяти первых погибших на Майдане: смотрите видео

Что известно о первых погибших на Майдане

22 января 2014 года на Майдане убили Сергея Нигояна с Днепропетровщины и белоруса Михаила Жизневского. Первому спецназовцы попали в голову, другому – в живот.

с Днепропетровщины и белоруса Первому спецназовцы попали в голову, другому – в живот. В этот же день ранили и львовянина Романа Сеника, а также киевлянина Александра Бадеру , оба через несколько дней умерли в больнице.

а также киевлянина , оба через несколько дней умерли в больнице. Также в лесу под Киевом было обнаружено изуродованное тело активиста львовянина Юрия Вербицкого, которого неизвестные похитили прямо из больницы.



Хронология событий Евромайдана / инфографика 24 канала