Павел Шеремет знал о том, что существует угроза его жизни. Об этом ему сообщал бывший белорусский силовик Олег Алкаев, с которым Шеремет работал над общей книгой "Расстрелянная команда". Именно она могла стать причиной убийства Шеремета и опасности для Алкаева.

Сначала Алкаев узнал о том, что планируют убить его. О Шеремете в него информации не было, однако, несмотря на совместное расследование, не трудно было догадаться, что жизнь Шеремета также под угрозой. Об этом Алкаев рассказал в эфире 24 канала.

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Алкаев не мог подробно рассказать Шеремету о плане убийства, ведь и сам подробно ничего не знал. В уголовной полиции Берлина Алкаев сообщили, что в Беларуси планируют его убить.

Шеремет знал об угрозе. От меня знал – я ему написал, кажется, на сайт "Белорусский партизан", которым он владел. Я написал туда в окно: "Павел, существует опасность от белорусских спецслужб",

– заметил Алкаев.

Как Шеремет отреагировал

Алкаев заметил, что Шеремет тогда не воспринял серьезно информацию о возможном убийстве.

"Я его предупредил, но он серьезно к этому не отнесся, как и я. Угроза где-то за тысячу километров, а мы жили в безопасной стране, но Шеремет оказался наиболее доступным из всего списка", – подытожил Алкаев.

Чем был опасен Шеремет для Беларуси

"Я понимал за что (хотели убить – 24 канал) – потому что мы с ним одно дело делали. Я автор книги "Расстрелянная команда", а он был редактором и издателем. Эта книга была раздражающим фактором для белорусских властей", – подчеркнул Алкаев.

По его словам, половина материала книги даже в 2021 году может лечь в основу приговора. Добавил, что приговор довольно опасен, ведь смертельную казнь в Беларуси еще никто не отменил.

Мы работали над продолжением книги и это не было секретом – там (во второй книге – 24 канал) мы еще больше аргументы приводили. В этом плане Шеремет представлял еще больше опасность, он был яркой фигурой, медийным человеком. Он имел доступ к СМИ,

– отметил Алкаев.

Он объяснил, что белорусские власти якобы боялись, что Шеремет в любой момент может выйти в эфир телевидения, радио, или где-то напечатать довольно неприятные и опасные для белорусских властей факты.

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