Шеремет знал об угрозе убийства от меня, – белорусский экс-силовик Алкаев
Павел Шеремет знал о том, что существует угроза его жизни. Об этом ему сообщал бывший белорусский силовик Олег Алкаев, с которым Шеремет работал над общей книгой "Расстрелянная команда". Именно она могла стать причиной убийства Шеремета и опасности для Алкаева.
Сначала Алкаев узнал о том, что планируют убить его. О Шеремете в него информации не было, однако, несмотря на совместное расследование, не трудно было догадаться, что жизнь Шеремета также под угрозой. Об этом Алкаев рассказал в эфире 24 канала.
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Алкаев не мог подробно рассказать Шеремету о плане убийства, ведь и сам подробно ничего не знал. В уголовной полиции Берлина Алкаев сообщили, что в Беларуси планируют его убить.
Шеремет знал об угрозе. От меня знал – я ему написал, кажется, на сайт "Белорусский партизан", которым он владел. Я написал туда в окно: "Павел, существует опасность от белорусских спецслужб",
– заметил Алкаев.
Как Шеремет отреагировал
Алкаев заметил, что Шеремет тогда не воспринял серьезно информацию о возможном убийстве.
"Я его предупредил, но он серьезно к этому не отнесся, как и я. Угроза где-то за тысячу километров, а мы жили в безопасной стране, но Шеремет оказался наиболее доступным из всего списка", – подытожил Алкаев.
Чем был опасен Шеремет для Беларуси
"Я понимал за что (хотели убить – 24 канал) – потому что мы с ним одно дело делали. Я автор книги "Расстрелянная команда", а он был редактором и издателем. Эта книга была раздражающим фактором для белорусских властей", – подчеркнул Алкаев.
По его словам, половина материала книги даже в 2021 году может лечь в основу приговора. Добавил, что приговор довольно опасен, ведь смертельную казнь в Беларуси еще никто не отменил.
Мы работали над продолжением книги и это не было секретом – там (во второй книге – 24 канал) мы еще больше аргументы приводили. В этом плане Шеремет представлял еще больше опасность, он был яркой фигурой, медийным человеком. Он имел доступ к СМИ,
– отметил Алкаев.
Он объяснил, что белорусские власти якобы боялись, что Шеремет в любой момент может выйти в эфир телевидения, радио, или где-то напечатать довольно неприятные и опасные для белорусских властей факты.
Убийство Шеремета: что известно о "белорусском следе"
- Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар распространил записи разговоров, во время которых неизвестные обсуждают способ убийства журналиста Шеремета.
- Макара уже допросили в Украине по этому делу.
- Результаты экспертизы показали, что голос на пленках может принадлежать Вадиму Зайцеву. Он был главой Комитета госбезопасности Беларуси в 2008 – 2012 годах.
- Стоит отметить, что в Беларуси пленки вызвали огромный резонанс. Там прокомментировали пленки и заявили, что у них есть еще одна аудиозапись. Она якобы является доказательством мошеннических намерений Макара.
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