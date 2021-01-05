Шеремет был носителем информации, – Алкаев
Бывший начальник белорусского СИЗО Олег Алкаев заявил, что Павел Шеремет был опасным для политиков. Журналист, по его словам, мог в любой момент озвучить определенную информацию на весь мир.
Шеремет – человек медийный
Алкаев заявил, что Шеремет представлял угрозу, потому что имел доступ к средствам массовой информации. Об этом белорус рассказал в интервью "Радио Свободе".
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В этом он был опасен. И как носитель информации, и как издатель, и как человек, работающий над продолжением книги,
– пояснил Алкаев.
Бывший начальник СИЗО добавил, что он вместе с Шереметом работал над продолжением книги "Расстрелянная команда": "По замыслу у нас должно было выйти второе издание книги, но не вышло".
Убийство Шеремета: что известно о белорусской причастности
- В СМИ появились записи разговора сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Согласно им, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность взорвать Павла Шеремета.
- В МВД Украины заявили, что записи подтверждают версию следствия о причастности к делу бывшего военного и музыканта Андрея Антоненко, волонтера и медика Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что оснований для освобождения подозреваемых нет.
- Защита обвинения заявила, что новая информация меняет все дело. Ведь в случае ее подтверждения, полностью разрушается "сумасшедшая версия стороны обвинения о неизвестных, которые во время выбора исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных".
- Отметим, в декабре 2020 года несмотря на возмущение общественности подозреваемым продлили меры пресечения.
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