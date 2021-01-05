Бывший начальник белорусского СИЗО Олег Алкаев заявил, что Павел Шеремет был опасным для политиков. Журналист, по его словам, мог в любой момент озвучить определенную информацию на весь мир.

Шеремет – человек медийный

Алкаев заявил, что Шеремет представлял угрозу, потому что имел доступ к средствам массовой информации. Об этом белорус рассказал в интервью "Радио Свободе".

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В этом он был опасен. И как носитель информации, и как издатель, и как человек, работающий над продолжением книги,

– пояснил Алкаев.

Бывший начальник СИЗО добавил, что он вместе с Шереметом работал над продолжением книги "Расстрелянная команда": "По замыслу у нас должно было выйти второе издание книги, но не вышло".

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