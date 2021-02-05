29 января во Киеве состоялась вечеринка по поводу дня рождения Президента Украины Владимира Зеленского. Отмечали праздник в квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.

Источник: "Радио Свобода"

Журналисты программы "Схемы" подсчитали, что празднование дня рождения президента посетили примерно 30 гостей – все без масок на лице. Хотя Кабмин с 25 января установил карантинные ограничения , по условиям которых нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек и без соблюдения дистанции в 1,5 метра.

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Что рассказали "Схемы" о праздновании дня рождения Зеленского

Празднование состоялось в Киеве на Грушевского, 9а:

Там есть апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленскаой. Однако "Схемы" уверяют, что праздновали в другой квартире – совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Журналисты узнали ряд гостей, среди них:

Из власти – первого помощника президента Сергея Шефира, главу Офиса Президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко.

Из шоу-бизнеса – участников "Квартала-95" Евгения Кошевого, Александра Пикалова, Елену Кравец, Валерия Жидкова, Степана Казанина и других.

"Схемы" попросили пресс-службу президента предоставить комментарий касаемо вечеринки, организованной с нарушениями условий карантина. На момент публикации (вечер 4 февраля) ответа из Офиса Президента не поступало.