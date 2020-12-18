Между Россией и Китаем в Амурской области строят канатную дорогу. Украинцев этот факт заинтересовал бы мало, но дело в том, что к этому строительству причастны компании, связанные с семьей Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Дорогу между Россией и Китаем строят компании, связанные с семьями председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Об этом рассказали "Схемы" в расследовании "Дорога в Китай" .

Стоит знать Они нам не враги: Арестович о близких к Медведчуку медиа

Интересно, что когда дорогу завершат строить, Россия предоставит причастным компаниям льготы для коммерции на границе с Китаем.

Расследование "Схем" о Медведчуке и дороге между РФ и Китаем: главное

Дорогу в Амурской области между РФ и Китаем возводит российская компания "ВЭД Девелопмент".

Ее руководитель Александр Баримов, как обнаружили журналисты, одновременно является директором АО "Ньюйол".

А "Ньюйол" в свою очередь входит в "Юг Энерго", владелицей которой является супруга Медведчука Оксана Марченко.

Кроме того, Баримов совместно с Александром Мартыненко пользовался машиной. А Мартыненко является основателем АО "Ренессанс", владелицей которой также является Оксана Марченко. Но и это еще не все:

У Марченко с Баримовим есть финансовые взаимоотношения – приобретение ценных бумаг – более чем на 133 миллиона рублей.

В 2016 – 2018 Баримов руководил российской фирмой нардепа Тараса Козака ООО "Добробут Инвест".

Тарас Козак – это соратник Медведчука и юридический владелец телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Связь с семьей Медведчука есть и у инвестора строительства канатной дороги – группы компаний "Регион". Ее контролирует российский бизнесмен Сергей Судариков, которого росЗМИ называют близким к Игорю Сечину – давнему другу Путина.



Связи семей Медведчука и Козака со строительством дороги в России / Фото "Схем"

Виктор Медведчук прокомментировал эту информацию: мол, в строительстве канатной дороги в России не участвует, с Александром Баримовым не знаком.

Кто такой Виктор Медведчук – смотрите в программе 24 канала "Олигархи":