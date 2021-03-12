Судьи КСУ массово просили самоотвод перед голосованием по антикоррупционной реформе, – "Схемы"
Перед голосованием о признании неконституционной части антикоррупционного законодательства многие судьи Конституционного Суда Украины написали заявления о самоотводе. Таких было аж 13 из 15.
Источник:"Радио Свобода"
Журналисты программы "Схемы" опубликовали 11 марта новое расследование – "КСУ: Хроники беспредела". В нем среди прочего раскрыты новые подробности резонансного дела, которое привело к конституционному кризису в Украине.
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13 из 15 судей КСУ не хотели рассматривать антикоррупционную реформу
"Схемы" указывают, что 13 из 15 судей Конституционного Суда Украины написали заявления о самоотводе по делу об антикоррупционной реформе. Ведь они сомневались в собственной беспристрастности.
А все потому, что могли иметь конфликт интересов. Судьи объясняли в своих заявлениях, НАПК (Нацагентство по предупреждению коррупции) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) имеют производства, в которых фигурируют фамилии этих же судей.
Мол, "отдельные положения этого законодательства (антикоррупционного, которое КСУ и должен был рассматривать – 24 канал) является предметом конституционного контроля по указанному делу".
Кто из судей КСУ написал заявление о самоотводе
- Глава КСУ Александр Тупицкий,
- Судья-докладчик Игорь Слиденко,
- Судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Александр Касминин, Виктор Колесник, Виктор Кривенко, Василий Лемак, Александр Литвинов, Владимир Мойсик, Олег Первомайский, Сергей Сас и Петр Филюк.
13 из 15 судей КСУ написали заявления о самоотводе перед скандальным голосованием / Фото "Схемы"
Коротко о решении КСУ относительно антикоррупционного законодательства
- 27 октября 2020 по представлению 48 народных депутатов КСУ признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- Этим суд фактически отменил наказание за недостоверное электронное декларирование чиновников и судей. НАПК также утратило право на проверку и мониторинг образа жизни декларантов.
Конституционный кризис в Украине: что следует помнить / Инфографика 24 канала
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