Перед голосованием о признании неконституционной части антикоррупционного законодательства многие судьи Конституционного Суда Украины написали заявления о самоотводе. Таких было аж 13 из 15.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали 11 марта новое расследование – "КСУ: Хроники беспредела" . В нем среди прочего раскрыты новые подробности резонансного дела, которое привело к конституционному кризису в Украине.

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13 из 15 судей КСУ не хотели рассматривать антикоррупционную реформу

"Схемы" указывают, что 13 из 15 судей Конституционного Суда Украины написали заявления о самоотводе по делу об антикоррупционной реформе. Ведь они сомневались в собственной беспристрастности.

А все потому, что могли иметь конфликт интересов. Судьи объясняли в своих заявлениях, НАПК (Нацагентство по предупреждению коррупции) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) имеют производства, в которых фигурируют фамилии этих же судей.

Мол, "отдельные положения этого законодательства (антикоррупционного, которое КСУ и должен был рассматривать – 24 канал) является предметом конституционного контроля по указанному делу".

Кто из судей КСУ написал заявление о самоотводе

Глава КСУ Александр Тупицкий, Судья-докладчик Игорь Слиденко, Судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Александр Касминин, Виктор Колесник, Виктор Кривенко, Василий Лемак, Александр Литвинов, Владимир Мойсик, Олег Первомайский, Сергей Сас и Петр Филюк.



13 из 15 судей КСУ написали заявления о самоотводе перед скандальным голосованием / Фото "Схемы"

Но самое интересное в другом: судьи заявления написали, но – сами же проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений.



А потом и проголосовали за отмену части антикоррупционного законодательства, чем спровоцировали в Украине конституционный кризис.

Коротко о решении КСУ относительно антикоррупционного законодательства

27 октября 2020 по представлению 48 народных депутатов КСУ признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Этим суд фактически отменил наказание за недостоверное электронное декларирование чиновников и судей. НАПК также утратило право на проверку и мониторинг образа жизни декларантов.



Конституционный кризис в Украине: что следует помнить / Инфографика 24 канала