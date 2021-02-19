Экс-нардепы братья Дубневичи через Печерский суд хотят забрать у Национального антикоррупционного бюро дело о хищении газа. Производство хотят передать в Генпрокуратуру, хотя Бюро расследует его с 2016 года.

Такая "схема" передачи дел очень примитивна. Такое мнение высказал экс-депутат и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

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О хищении газа

По словам Лещенко, братья Дубневичи являются непосредственными бенефициарами по делу о хищении газа. Они брали газ, который нужен для населения и вырабатывали из него электроэнергию, которую продавали предпринимателям по рыночной стоимости.

Как подчеркнул эксперт, решения по сути в судах еще нет.

Что известно о деле хищения газа? Это уже второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ – Новояворовской и Новороздольской. Первый – о хищении газа на 1,4 миллиарда гривен – с декабря 2019 года слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 миллиарда. В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, приближенных к Ярослава и Богдана Дубневичей.

Схема, которую хотят использовать сейчас

Сейчас хотят через суд изменить подследственность: то есть забрать дело у НАБУ, которое действительно его довело до суда, и отдать в другой орган, который может быть больше лоялен к обвиняемым.

Как сказал Лещенко, такую схему видели несколько раз, когда в НАБУ хотели забрать дела. В частности, говорится о таких:

дело заместителя руководителя Офиса Президента Олег Татарова;

главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка;

дело "Приватбанка";

дело бывшего министра экологии Николая Злочевского;

дела Дубневича.

Эти дела хотят забрать из рук антикоррупционного бюро. Дело примитивное – подается иск в Печерский суд, где "все схвачено" и давно работает коррупционный лифт,

– сказал Лещенко.

Затем, по его словам, чтобы дело довести до логического, для коррупционеров завершения, надо чтобы это дело Офис генпрокурора пошел оспаривать не в апелляцию НАБУ, а в Киевский апелляционный суд. Поэтому производство даже открывать не будут.

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