Схема передачи дел Татарова и Дубневичей похожа: что решит суд
Экс-нардепы братья Дубневичи через Печерский суд хотят забрать у Национального антикоррупционного бюро дело о хищении газа. Производство хотят передать в Генпрокуратуру, хотя Бюро расследует его с 2016 года.
Источник:24 канал
Такая "схема" передачи дел очень примитивна. Такое мнение высказал экс-депутат и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.
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О хищении газа
По словам Лещенко, братья Дубневичи являются непосредственными бенефициарами по делу о хищении газа. Они брали газ, который нужен для населения и вырабатывали из него электроэнергию, которую продавали предпринимателям по рыночной стоимости.
Как подчеркнул эксперт, решения по сути в судах еще нет.
Что известно о деле хищения газа?
Это уже второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ – Новояворовской и Новороздольской. Первый – о хищении газа на 1,4 миллиарда гривен – с декабря 2019 года слушается в суде.
Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 миллиарда.
В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, приближенных к Ярослава и Богдана Дубневичей.
Схема, которую хотят использовать сейчас
Сейчас хотят через суд изменить подследственность: то есть забрать дело у НАБУ, которое действительно его довело до суда, и отдать в другой орган, который может быть больше лоялен к обвиняемым.
Как сказал Лещенко, такую схему видели несколько раз, когда в НАБУ хотели забрать дела. В частности, говорится о таких:
- дело заместителя руководителя Офиса Президента Олег Татарова;
- главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка;
- дело "Приватбанка";
- дело бывшего министра экологии Николая Злочевского;
- дела Дубневича.
Эти дела хотят забрать из рук антикоррупционного бюро. Дело примитивное – подается иск в Печерский суд, где "все схвачено" и давно работает коррупционный лифт,
– сказал Лещенко.
Затем, по его словам, чтобы дело довести до логического, для коррупционеров завершения, надо чтобы это дело Офис генпрокурора пошел оспаривать не в апелляцию НАБУ, а в Киевский апелляционный суд. Поэтому производство даже открывать не будут.
Расследование дела: что известно
- В НАБУ говорят, что расследование, судьбой которого "внезапно" озаботился Печерский райсуд столицы, детективы завершили еще в октябре 2020 года. Сейчас же уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела.
- Похожую схему использовали и для передачи дела Олега Татарова. Тогда суд обязал Офис генпрокурора забрать дело в НАБУ и отдать его Службе безопасности Украины.
- В НАБУ с таким решением не согласны и пытаются получить дело обратно.
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