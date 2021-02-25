Шарій знову не пришов на допит до СБУ
Проросійський блогер Анатолій Шарій 25 лютого не прийшов на повторний допит до Служби безпеки України, оскільки перебуває в Іспанії. Прийшли його адвокати.
СБУ направила клопотання до Печерського районного суду для отримання дозволу на затримання Шарія. Також просять дозвіл застосувати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
До теми СБУ трактує неявку Шарія на допит як переховування від слідства
Адвокат Шарія Валентин Рибін ознайомився із матеріалами справи. Він запевняє, нібито у підозрі немає доказів державної зради.
Раніше Рибін переконував, що Шарій не має статусу підозрюваного. Він казав, що у СБУ знають, де перебуває Шарій, тож можуть передати повідомлення через іспанських правоохоронців.
Підозра Шарію: що відомо
- СБУ 16 лютого оголосила про підозру Шарію. Одна стаття стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.
- Сам блогер стверджував, що повістку про виклик на допит він нібито не отримував. Він переконував, що справи проти нього – політичні.
- До речі, раніше ЗМІ припускали, що якщо Шарій не з'явиться на допит 22 лютого, його оголосять в розшук.
- Коли Шарій не прийшов, СБУ заявила, що це можна трактувати як переховування від слідства.
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