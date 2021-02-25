Проросійський блогер Анатолій Шарій 25 лютого не прийшов на повторний допит до Служби безпеки України, оскільки перебуває в Іспанії. Прийшли його адвокати.

СБУ направила клопотання до Печерського районного суду для отримання дозволу на затримання Шарія. Також просять дозвіл застосувати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До теми СБУ трактує неявку Шарія на допит як переховування від слідства