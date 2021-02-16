Шария подозревают в госизмене: как отреагировали соцсети
Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в госизмене. Проукраинская часть общества одобрительно отреагировала на такое событие.
Украинцы поблагодарили СБУ и выразили надежду, что канал Шария и партию в дальнейшем закроют.
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Олег Сенцов
Бывший пленник Кремля Олег Сенцов заметил, что СБУ понадобилось 9 лет, чтобы выяснить, что Шарий – враг Украины.
Хорошо, что это определено сейчас уже официально,
– отметил Сенцов.
Денис Казанский
Журналист и блогер Денис Казанский отметил, что подобные дела у нас легко "сливают".
"Понять, насколько все серьезно, можно будет сейчас по ситуации с "Партией Шария". Если будут разгонять и закрывать – значит, взялись за дело ответственно", – сказал журналист.
Он также напомнил, что вопросов и обоснованных претензий к финансированию "Партии Шария" очень много.
Юрий Бутусов
Журналист Юрий Бутусов поддержал мнение, что следующим шагом СБУ должен быть запрет партии блогера, а также необходимо обратиться к Youtube с требованием закрыть канал Шария.
Браво Службе безопасности Украины! Решение СБУ отвечает государственным интересам, только уважение за это,
– добавил Бутусов.
Сергей Стерненко
Активист Сергей Стерненко также обрадовался, что СБУ объявила подозрение Шарию. Кроме этого, он выразил надежду, что это приведет к экстрадиции блогера в Украину.
Ан Жюлак
Журналистка Ан Жюлак ожидает, что дело Шария доведут до логического конца, то есть приговора.
"Хорошо, что на Банковой правильно нащупали, куда надо двигаться, чтобы не терять электоральное дно", – подытожила Жюлак.
Владислав Шевчук
Военный Владислав Шевчук посоветовал Шарию паковать чемоданы.
Не "зрадой" единственной,
– написал Шевчук.
Ирина Геращенко
Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко также отреагировала на подозрение Шарию. Она лаконично поблагодарила СБУ.
Подозрение Шарию: что известно
- СБУ объявила Шарию подозрение, так как имеет основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур.
- Одна статья по подозрению касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей относительно их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Сам Шарий поблагодарил за подозрение СБУ и заявил, что все дела против него якобы "чистая политика".
- Председатель правления ОО "ОПОРА" Ольга Айвазовская утверждает, что "Партию Шария» не запретят.
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