Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в госизмене. Проукраинская часть общества одобрительно отреагировала на такое событие.

Украинцы поблагодарили СБУ и выразили надежду, что канал Шария и партию в дальнейшем закроют.

Важно Работает на Россию СБУ: объявила о подозрении пропагандисту Шарию

Олег Сенцов

Бывший пленник Кремля Олег Сенцов заметил, что СБУ понадобилось 9 лет, чтобы выяснить, что Шарий – враг Украины.

Хорошо, что это определено сейчас уже официально,

– отметил Сенцов.

Денис Казанский

Журналист и блогер Денис Казанский отметил, что подобные дела у нас легко "сливают".

"Понять, насколько все серьезно, можно будет сейчас по ситуации с "Партией Шария". Если будут разгонять и закрывать – значит, взялись за дело ответственно", – сказал журналист.

Он также напомнил, что вопросов и обоснованных претензий к финансированию "Партии Шария" очень много.

Юрий Бутусов

Журналист Юрий Бутусов поддержал мнение, что следующим шагом СБУ должен быть запрет партии блогера, а также необходимо обратиться к Youtube с требованием закрыть канал Шария.

Браво Службе безопасности Украины! Решение СБУ отвечает государственным интересам, только уважение за это,

– добавил Бутусов.

Сергей Стерненко

Активист Сергей Стерненко также обрадовался, что СБУ объявила подозрение Шарию. Кроме этого, он выразил надежду, что это приведет к экстрадиции блогера в Украину.

Ан Жюлак

Журналистка Ан Жюлак ожидает, что дело Шария доведут до логического конца, то есть приговора.

"Хорошо, что на Банковой правильно нащупали, куда надо двигаться, чтобы не терять электоральное дно", – подытожила Жюлак.

Владислав Шевчук

Военный Владислав Шевчук посоветовал Шарию паковать чемоданы.

Не "зрадой" единственной,

– написал Шевчук.

Ирина Геращенко

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко также отреагировала на подозрение Шарию. Она лаконично поблагодарила СБУ.

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