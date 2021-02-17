Накануне Служба безопасности Украины объявила о подозрении одиозному блогеру Анатолию Шарию. Однако сам блогер опроверг эту информацию, заявив, что подозрение и повестку о вызове на допрос он якобы не получал.

Блогер отметил, что в настоящее время проживает в Испании и о подозрении услышал на телевидении. Но, по его словам, фактически он его не получал.

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Шарий подчеркнул, что СБУ "нечаянно" засветила адрес отправки повестки. Однако, блогер отметил, что никогда не жил по этому адресу.

Я, конечно, что-то слышал на телевидению и в телеграмме, но учитывая длительное проживание в ЕС повестку не получал и не видел. Поэтому никакого подозрения мне не объявлено,

– подытожил он.

Отметим, что повестку о вызове на допрос СБУ направила на адрес Киев, улицы Вадима Гетьмана, 43А. "Украинская правда" со ссылкой на реестр прав на недвижимое имущество указывает, Шарий действительно владеет квартирой на улице Вадима Гетьмана, но в доме под другим номером: не 43А, а 46А.

Что известно о подозрении Шарию

Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию. Одна статья по подозрению касается государственной измены , другая – нарушение равноправия людей по их расовой, национальной принадлежности, религиозным убеждениям.

, другая – по их расовой, национальной принадлежности, религиозным убеждениям. Председатель правления ОО "ОПОРА" Айвазовская заявила, что подозрение одиозного блогеру никак не повлияет на деятельность партии, неофициальным лидером которой он является.

Сам Шарий убежден, что все дела против него – политические.

Согласно информации СМИ, Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ 22 февраля.

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