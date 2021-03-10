Шарий заявил, что Минюст подал иск в суд о запрете его партии
Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что Министерство юстиции подало иск в суд о запрете его партии.
Источник:Анатолий Шарий в телеграме
Он устроил истерику и обвинил во всем Владимира Зеленского. По его словам, президент дал указание "закрыть "Партию Шария" любым способом".
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