Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что Министерство юстиции подало иск в суд о запрете его партии.

Он устроил истерику и обвинил во всем Владимира Зеленского. По его словам, президент дал указание "закрыть "Партию Шария" любым способом".

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