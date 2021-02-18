Пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию объявили подозрение относительно государственной измены и нарушения равноправия людей. В то же время блогер – не только антиукраинский деятель.

Политический обозреватель Дмитрий Литвин в эфире программы "6/9" заметил, что очень поддерживает процесс по привлечению Шария к ответственности. Однако стоит рассмотреть более широкий контекст.

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"Шарий не только антиукраинский, но и антиевропейский деятель. Он распространяет очень четкую антиевропейскую пропаганду", – сказал Дмитрий Литвин.

Он обратил внимание на то, что Шарий говорил о беженцах, людях с инвалидностью и ромах. Политический обозреватель отметил, что очень важно, чтобы не только власть сейчас, но и общественные организации и журналисты эту информацию распространяли в Европе, что на самом деле у них там сидит человек, который работает против Европы.

Тогда (после распространения информации – 24 канал) будет больше давления на Шария и мы его скорее получим,

– сказал политический обозреватель.

Понятно, что Шарий занимался антиукраинской работой, однако всегда надо помнить, что общественное настроение может остаться, добавил Дмитрий Литвин.

Шарию объявили подозрение: коротко