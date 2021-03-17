Шарий всеми силами пытается избежать санкций США и ищет лоббистов, – журналист
Анатолий Шарий может присоединиться к Александру Дубинскому и Александру Онищенко и попасть под санкции США. Сейчас он ищет в Вашингтоне протекции.
Источник:телеграм Сергея Иванова
Попадание в санкционный список будет означать для Шария полное фиаско. Ведь, как пишет Сергей Иванов, это автоматически лишит его убежища и сделает невозможным пребывание в ЕС.
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Шарий ищет протекцию
Поэтому, если из Евросоюза Шария "попросят", ему либо придется идти за решетку в Украине, поскольку он в розыске СБУ, или ехать в Россию.
Как пишет Сергей Иванов, Анатолий Шарий и его "русские друзья" занимаются поиском лоббистской компании в Вашингтоне, которая помогла бы ему избежать санкций.
Насколько мне известно, проходят переговоры с различными компаниями, но пока официально еще никого не наняли. Время у Шария ограничено, ведь он уже на карандаше у соответствующих государственных структур США,
– написал журналист.
В начале года под санкции США попали Александр Дубинский и нардеп-беглец Александр Онищенко. Их обвинили во вмешательстве в выборы США.
Письма к испанским властям
Как сообщает журналист, по Шарию есть показательный пример украинцев в Испании. Они отправили уже второе официальное письмо министру внутренних дел Испании с требованием провести расследование касательно пропаганды Шария и источников его доходов, разжигания межнациональной розни.
Также официальные органы Испании получили неопровержимые доказательства ксенофобской деятельности Шария и его жены, которая очень контрастирует с его нынешней "антифашистской" риторикой.
Дело Шария: детали
- 16 февраля СБУ объявила подозрение Анатолию Шарию.
- Пророссийского блогера подозревают в причинении ущерба информационной безопасности Украины.
- Однако сам Шарий убежден, что его дело – политическое.
- Следствие объявило блогера в розыск после того, как он не пришел на допрос.
- Министерство юстиции подало в суд с просьбой запретить "Партию Шария" в Украине.
- Окружной административный суд Киева открыл соответствующее производство.
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