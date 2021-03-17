Анатолий Шарий может присоединиться к Александру Дубинскому и Александру Онищенко и попасть под санкции США. Сейчас он ищет в Вашингтоне протекции.

Попадание в санкционный список будет означать для Шария полное фиаско. Ведь, как пишет Сергей Иванов, это автоматически лишит его убежища и сделает невозможным пребывание в ЕС.

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Шарий ищет протекцию

Поэтому, если из Евросоюза Шария "попросят", ему либо придется идти за решетку в Украине, поскольку он в розыске СБУ, или ехать в Россию.

Как пишет Сергей Иванов, Анатолий Шарий и его "русские друзья" занимаются поиском лоббистской компании в Вашингтоне, которая помогла бы ему избежать санкций.

Насколько мне известно, проходят переговоры с различными компаниями, но пока официально еще никого не наняли. Время у Шария ограничено, ведь он уже на карандаше у соответствующих государственных структур США,

– написал журналист.

В начале года под санкции США попали Александр Дубинский и нардеп-беглец Александр Онищенко. Их обвинили во вмешательстве в выборы США.

Важно! Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором речь шла об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2020 в США. Прежде всего речь идет о том, что на ход голосования хотела повлиять Россия. Однако, в отчете указано, что делали это и граждане Украины.

Письма к испанским властям

Как сообщает журналист, по Шарию есть показательный пример украинцев в Испании. Они отправили уже второе официальное письмо министру внутренних дел Испании с требованием провести расследование касательно пропаганды Шария и источников его доходов, разжигания межнациональной розни.

Также официальные органы Испании получили неопровержимые доказательства ксенофобской деятельности Шария и его жены, которая очень контрастирует с его нынешней "антифашистской" риторикой.

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