Шарий отреагировал на подозрение СБУ: это – чистая политика
Служба безопасности Украины объявила о подозрении пропагандисту Анатолию Шарию. В СБУ сообщили, что скандальный блогер действовал в ущерб национальным интересам Украины. Сам Шарий убежден, что все дела против него – политические.
Источник:24 канал
На подозрение Шарий отреагировал сообщением в своем телеграм-канале.
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Спасибо СБУ за объявление о подозрении путем публикации пропагандистского ролика в телеграме по статье "Государственная измена". Теперь не надо доказывать лишний раз в ЕС, что все дела против меня – чистая политика,
– уверен пропагандист.
Шарий действовал в интересах другого государства
Источник: СБУ
Отметим, что об объявлении подозрения Шарию стало известно 16 февраля. В СБУ отметили, что пророссийский блогер и политик действовал в интересах другого государства. Его целью было навредить Украине в информационной сфере.
Подозрение объявили сразу по 2 статьям. Первая касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
В выступлениях Шария – достаточно фактов противоправной деятельности
Следователи выяснили, что в интервью и выступлениях Шария – достаточно фактов его опасной деятельности. Он умышленно распространял манипулятивную информацию, которой активно пользовались российские СМИ.
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Смотрите ролик, который обнародовала СБУ:
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