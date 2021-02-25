Шарий опять не пришёл на допрос в СБУ
Пророссийский блогер Анатолий Шарий 25 февраля не пришел на повторный допрос в Службу безопасности Украины, поскольку находится в Испании. Пришли его адвокаты.
Источник:PavlovskyNews
СБУ направила ходатайство в Печерский районный суд для получения разрешения на задержание Шария. Также просят разрешение применить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Адвокат Шария Валентин Рыбин ознакомился с материалами дела. Он уверяет, якобы по подозрению нет доказательств государственной измены.
Ранее Рыбин убеждал, что Шарий не имеет статуса подозреваемого. Он говорил, что в СБУ знают, где находится Шарий, поэтому могут передать сообщение через испанских правоохранителей.
Подозрение Шарию: что известно
- СБУ 16 февраля объявила о подозрении Шарию. Одна статья касается государственной измены, другая – нарушение равноправия людей исходя из их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Сам блогер утверждал, что повестку о вызове на допрос он якобы не получал. Он убеждал, что дела против него – политические.
- Кстати, ранее СМИ предполагали, что если Шарий не явится на допрос 22 февраля, его объявят в розыск.
- Когда Шарий не пришел, СБУ заявила, что это можно трактовать как попытку скрыться от следствия.
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