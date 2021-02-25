Пророссийский блогер Анатолий Шарий 25 февраля не пришел на повторный допрос в Службу безопасности Украины, поскольку находится в Испании. Пришли его адвокаты.

СБУ направила ходатайство в Печерский районный суд для получения разрешения на задержание Шария. Также просят разрешение применить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Адвокат Шария Валентин Рыбин ознакомился с материалами дела. Он уверяет, якобы по подозрению нет доказательств государственной измены.

Ранее Рыбин убеждал, что Шарий не имеет статуса подозреваемого. Он говорил, что в СБУ знают, где находится Шарий, поэтому могут передать сообщение через испанских правоохранителей.

Подозрение Шарию: что известно