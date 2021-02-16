Шарий может убежать в Москву, – адвокат о подозрении пророссийскому блогеру
Процедура в отношении Анатолия Шария может занять месяцы, если следователи будут действовать четко – его экстрадируют в Украину. Однако ситуация несколько усложнится, если блогер убежит в Россию.
Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что суд над блогером должен состояться именно в стране, которая сообщила соответствующее обвинение.
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"Я не исключаю, что он (Шарий – 24 канал) может перелететь в Москву. Тогда его нельзя будет достать, но можно будет действовать параллельно – по линии его внесения в санкционные списки США. Тогда возможным будет быстрый запрет его аккаунтов в соцсетях", – сообщил Фейгин.
В чем заключается процедура экстрадиции
По словам российского правозащитника, в вопросе экстрадиции в Украину пророссийского блогера Анатолия Шария процедура достаточно проста:
- нужно обратиться в правоохранительные органы Испании;
- отправить запрос о розыске в Интерпол.
В то же время Фейгин отметил, что соответствующий вопрос обязательно нужно решать с руководством Литвы, поскольку Шарий продолжает пользоваться так называемым статусом беженца в Литве.
Нужно чтобы этот статус (беженца – 24 канал) был запрещен. Тогда это упростит процедуру по его экстрадиции в Украину,
– добавил Марк Фейгин.
Российский правозащитник сказал, что если Шария экстрадируют в Украину, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Марк Фейгин добавил, что суд над блогером должен состояться именно в стране, которая сообщила соответствующее обвинение.
Шарию объявили о подозрении: коротко
- Одна статья с подозрения Анатолию Шарию касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей относительно их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Пророссийский блоггер поблагодарил за подозрение СБУ и заявил, что все дела против него якобы "чистая политика".
- Среди скандальных действий Шария – распространение кремлевских фейков о "гражданской войне на востоке Украины" и высказывания о Революции Достоинства.
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