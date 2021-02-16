Процедура в отношении Анатолия Шария может занять месяцы, если следователи будут действовать четко – его экстрадируют в Украину. Однако ситуация несколько усложнится, если блогер убежит в Россию.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что суд над блогером должен состояться именно в стране, которая сообщила соответствующее обвинение.

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"Я не исключаю, что он (Шарий – 24 канал) может перелететь в Москву. Тогда его нельзя будет достать, но можно будет действовать параллельно – по линии его внесения в санкционные списки США. Тогда возможным будет быстрый запрет его аккаунтов в соцсетях", – сообщил Фейгин.

В чем заключается процедура экстрадиции

По словам российского правозащитника, в вопросе экстрадиции в Украину пророссийского блогера Анатолия Шария процедура достаточно проста:

нужно обратиться в правоохранительные органы Испании;

отправить запрос о розыске в Интерпол.

В то же время Фейгин отметил, что соответствующий вопрос обязательно нужно решать с руководством Литвы, поскольку Шарий продолжает пользоваться так называемым статусом беженца в Литве.

Нужно чтобы этот статус (беженца – 24 канал) был запрещен. Тогда это упростит процедуру по его экстрадиции в Украину,

– добавил Марк Фейгин.

Российский правозащитник сказал, что если Шария экстрадируют в Украину, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Марк Фейгин добавил, что суд над блогером должен состояться именно в стране, которая сообщила соответствующее обвинение.

Обратите внимание! 16 февраля СБУ объявила о подозрении пропагандисту Анатолию Шарию – скандальный блогер действовал в ущерб национальным интересам Украины.

Шарию объявили о подозрении: коротко