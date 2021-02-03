Скандальный блогер Анатолий Шарий возмутился блокировкой пророссийских каналов 112, ZIK и NewsOne. Хотя еще совсем недавно сам критиковал их деятельность, не жалея бранных слов.

Источник: телеграм Дениса Казанского

На видео, которое Шарий снял еще в 2019 году, обратил внимание журналист Денис Казанский. Оно касалось "112 канала".

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Что именно говорил Шарий

Блогер, не подбирая слов, высказывался о Медведчуке и его СМИ. Такую реакцию спровоцировало то, что на официальном сайте канала его назвали российским пропагандистом.

Я вам скажу так, сволочи: когда вас закроют, я не буду тешиться. Когда вами наконец вытрут ж*пу и выбросят туда, где вы и должны лежать, я не буду откупоривать шампанское,

– уверял он.

"Вы настоящие мразі. Когда плюете в спину тому, кто пытался тебе помогать, готовьтесь к тому, что в следующий раз вам помогут хорошим ударом по плохой челюсти", – пригрозил Шарий.

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Скандальный блогер уверял, что вообще не заметит, если "112 канал" закроют. И когда дошло до дела, судя по его многочисленных возмутительных статей, таких заметил, еще и почему-то изменил свое мнение.

Блокировка каналов Козака: кратко

Вечером 2 февраля пророссийские каналы 112, ZIK и NewsOnе прекратили свое вещание. Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против их владельца Тараса Козака.

Решение поддержали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны. Дмитрий Разумков воздержался, Андрей Таран не голосовал, он находится в командировке в Индии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что решение по санкциям против каналов, подконтрольных Медведчуку, готовили достаточно долго. Их деятельность он назвал "информационным терроризмом".



Какие санкции ввели против Козака / источник​: СНБО / Инфографика 24 канала