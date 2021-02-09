Организованная преступная группировка занималась предоставлением украинцам кредитов, а затем требовала деньги у должников с помощью шантажа.

Злоумышленники в фоторедакторе изготавливали порноконтент с изображением заемщиков.

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Полиция разоблачила банду коллекторов: что известно

Участниками преступной схемы были более 30 человек. Они создали 2 фирмы, которые выдавали украинцам кредиты.

А обеспечением возврата одолженного выступали коллекторы, которые занимались шантажом.

Злоумышленники в фоторедакторах изготавливали порно с изображением заемщиков или их родственников.

А тогда угрожали обнародовать эти материалы и совершить физическую расправу.

Полицейские организовали 50 обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверы и черную бухгалтерию.

За это преступление в случае доказательства судом вины правонарушителей могут наказать заключением до 12 лет.

В полиции говорят, что участники банды за время своей деятельности успели сделать более 360 тысяч угроз людям как минимум на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Задержание банды коллекторов: смотрите видео