Сразу после прихода к власти Дональд Трамп начал пересмотр многих международных договоров. Избранный президент США Джо Байден – его полная противоположность.

Дональд Трамп – единственный из современных президентов США, кто своими высказываниями подрывает доверие к избирательной системе страны и раскалывает американское общество. Подробнее – в сюжете 24 канала

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4 года президентства Трампа были обозначены громкими скандалами. В то же время он вывел США из ЮНЕСКО, Договора об открытом небе и из Парижского климатического соглашения.

"Я вывел нас из Парижского соглашения, потому что ради этого нам нужно было тратить миллиарды долларов, и к нам относились совершенно нечестно", – говорил Дональд Трамп.

Он добавил, что "не может пожертвовать десятками миллионами рабочих мест, многими тысячами компаний из-за Парижского соглашения".

Чем отличаются позиции президентов

Однако Джо Байден выступает за коллективные действия в решении мировых проблем. Он готов:

вернуть США в Парижское климатическое соглашение;

возобновить взаимодействие с европейскими странами в урегулировании иранской ядерной проблемы;

противостоять пандемии COVID-19 вместе с ВОЗ;

трансформировать НАТО;

реагировать на другие серьезные международные вызовы.

При Трампе отношения между партнерами по Североатлантическому Альянсу значительно ухудшились. Американский президент требовал, чтобы они увеличили расходы на оборону, и даже угрожал вывести США из НАТО.

В отличие от изоляционистской политики Трампа Байден заявлял о стремлении к сотрудничеству с союзниками и о готовности восстановить лидерство США на мировой арене.

Америка возвращается! Мы готовы повести мир за собой, а не уклоняться от этого. Мы снова готовы противостоять нашим соперникам и не отталкивать наших союзников. Готовы отстаивать наши ценности,

– заявлял избранный президент Байден.