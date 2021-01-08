Шанс для Украины и ЕС: что изменится после прихода Байдена к власти
Сразу после прихода к власти Дональд Трамп начал пересмотр многих международных договоров. Избранный президент США Джо Байден – его полная противоположность.
Дональд Трамп – единственный из современных президентов США, кто своими высказываниями подрывает доверие к избирательной системе страны и раскалывает американское общество. Подробнее – в сюжете 24 канала
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4 года президентства Трампа были обозначены громкими скандалами. В то же время он вывел США из ЮНЕСКО, Договора об открытом небе и из Парижского климатического соглашения.
"Я вывел нас из Парижского соглашения, потому что ради этого нам нужно было тратить миллиарды долларов, и к нам относились совершенно нечестно", – говорил Дональд Трамп.
Он добавил, что "не может пожертвовать десятками миллионами рабочих мест, многими тысячами компаний из-за Парижского соглашения".
Чем отличаются позиции президентов
Однако Джо Байден выступает за коллективные действия в решении мировых проблем. Он готов:
- вернуть США в Парижское климатическое соглашение;
- возобновить взаимодействие с европейскими странами в урегулировании иранской ядерной проблемы;
- противостоять пандемии COVID-19 вместе с ВОЗ;
- трансформировать НАТО;
- реагировать на другие серьезные международные вызовы.
При Трампе отношения между партнерами по Североатлантическому Альянсу значительно ухудшились. Американский президент требовал, чтобы они увеличили расходы на оборону, и даже угрожал вывести США из НАТО.
В отличие от изоляционистской политики Трампа Байден заявлял о стремлении к сотрудничеству с союзниками и о готовности восстановить лидерство США на мировой арене.
Америка возвращается! Мы готовы повести мир за собой, а не уклоняться от этого. Мы снова готовы противостоять нашим соперникам и не отталкивать наших союзников. Готовы отстаивать наши ценности,
– заявлял избранный президент Байден.
Джозеф Байден: "Мы готовы повести мир за собой" / Фото cbs58
Надежды Евросоюза
С избранием Джо Байдена на пост президента США европейские лидеры облегченно вздохнули.
В Брюсселе надеются, что отчуждение, которое произошло при президентстве Трампа между Евросоюзом и Соединенными Штатами, удастся преодолеть и вывести межатлантические отношения на новый, более эффективный уровень.
"Что касается внешней политики, я думаю, что она будет совершенно другой, она будет очень системной. И первые назначения, они однозначно говорят, что Байден будет с первых дней держать внешнюю политику в руках", – рассказал министр иностранных дел Украины 2014 – 2019 годов Павел Климкин.
По словам Владимира Огрызко, министра иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов, очевидно, что Байден вернется к многосторонности.
Байден вернется к урегулированию тех или иных горячих точек. Думаю, это будет на пользу Украине,
– добавил Огрызко.
Поддержка Украины
Действительно, избрание Джо Байдена на пост президента США является хорошим шансом для Украины. Так как новый глава Белого Дома неоднократно заявлял, что готов дать достойный ответ агрессивной внешней политике Кремля.
Байден готов дать ответ агрессивной внешней политике Кремля / Коллаж 24 канала
Министр иностранных дел Украины 2014 – 2019 годов Павел Климкин отметил, что США и Байден прекрасно понимают, что Россия – это фундаментальная угроза этому миру.
"То есть будет говорить не о сдерживании как таковом, а об устранении этой угрозы. И мы можем быть частью этой общей истории, поскольку для нас это угроза существованию", – добавил он.
Позиция Байдена относительно коррупции в Украине
Кроме внешнего врага, имеем внутреннего – коррупцию. Джо Байден хорошо знает о нем, так как во времена своего вице-президентства он неоднократно посещал Украину и даже способствовал отстранению от должности генпрокурора Виктора Шокина.
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Поэтому он будет ожидать от украинской власти реальных реформ в этой сфере, а не только пустых деклараций. В случае, если украинская власть будет продолжать играть в игры и не будет приведен реальный порядок в работе антикоррупционных органов, то прогресса с Байденом мы не получим, считает Владимир Огрызко.
Для Байдена это будет лакмусовая бумажка относительно того, реально ли Украина продвигается в сторону Запада, или это только декларации,
– заметил экс-глава МИД.
От украинского общества будет зависеть, даст ли оно власти упустить шанс в лице Джо Байдена, или наоборот – будет подталкивать украинских политиков к необходимым реформам, которые позволят рассчитывать на поддержку администрации нового президента США в приближении к евроатлантическим структурам.
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