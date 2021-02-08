Одесу накрили рясні дощі, водночас там не припиняються морози. Через це на дорогах утворилася ожеледиця. Вітер сягає 18 метрів на секунду, це ускладнює ситуацію.

Місцева влада повідомила, що в ніч на 8 лютого вітер повалив кілька дерев у різних частинах місця. Їх вже розпиляли комунальні служби.

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Ситуація на вулицях Одеси

Спочатку громадський транспорт курсував у звичному режимі. Близько 11:00 через несправність контактної мережі зупинився рух трамваїв поблизу підприємства "Стальканат", пише "Думская".

За інформацією патрульної поліції, станом на 12:00 в Одесі трапилося 25 ДТП, майже половина з них – у Київському районі. Причиною аварій стала ожеледиця.

Рекомендації для містян:

Одеситів закликають не виходити з дому, якщо у цьому немає особливої потреби. Водіям рекомендують утриматися від поїздок, а у разі необхідності – паркувати авто якнайдалі від дерев.

Власників машин просять не перевищувати швидкість та дотримуватися дистанції. Габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі мають бути увімкнені.

Якщо ж таки довелося вийти на вулицю, ДСНС рекомендує повідомити близьких, куди ви прямуєте та коли маєте намір повернутися.

В умовах негоди найкраще обрати взуття з мікропористою підошвою чи іншою м'якою основою та без високих підборів.

Не варто ходити близько до проїжджої частини дороги. Також варто триматися якнайдалі від висотних будинків, дерев, рекламних щитів.

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Ціни на таксі рекордно підскочили

Через негоду служби таксі різко відняли вартість проїзду. Наприклад, щоб дістатися до центру міста з району Черемушки доведеться заплатити 270 – 320 гривень, пише телеграм-канал "Одесса Сейчас".

Вартість за поїздку з селища Котовське у центр сягає 300 – 350 гривень, а з селище Таїрове – 300 – 400 гривень. При цьому, у деяких випадках авто приїжджає не швидше ніж за 20 хвилин.

Потужний шторм в Одесі

Негода вирує не лише на вулицях, але й на морі. Сильний шторм вже спричинив перші руйнування – поламане торгове шатро. Очевидці опублікували відео з 10 станції Великого Фонтану.



Як повідомляє Адміністрація морських портів, через дощ з туманом у низці портів ввели обмеження на лоцманську проводку та вантажні операції з зерном.

Рейси масово скасовують

Потерпають від наслідків негоди й в аеропорту Одеси. Злітна смуга там покрилася льодом, приймати літаки – неможливо. Вже скасували рейси з Тель-Авіва, Стамбула, рейс із Борисполя затримується.

Зауважимо, що останній рейс вилетів з летовища ще о 2:00 – до Мінська, на це наважилися пілоти авіакомпанії "Белаван". Відтоді не було і посадок, повідомляє "Думская".