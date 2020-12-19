Угледобывающие предприятия Донецкой области получили из бюджета 381,5 миллиона гривен. Эти деньги должны пойти на погашение задолженности по заработной плате шахтерам за октябрь – ноябрь 2020 года.

Шахты Донетчины получили 381,5 миллиона на погашение задолженности по зарплате

Как подчеркнули в Донецкой военно-гражданской администрации, это первый транш, поступивший после вступления в силу изменений в закон О Государственном бюджете на 2020 год. Они определили новые источники для увеличения расходов по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли".

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Всего в рамках реализации этого документа украинская власть выделила 658,9 миллиона гривен. Остальные деньги, предусмотренные для выплаты шахтерам, должны поступить в течение следующей недели (с 21 по 27 декабря). Итак, уже к концу 2020 года задолженность по зарплате шахтерам будет погашена.

Правда, проблемной остается выплата зарплат шахтерам государственной угольной компании "Краснолиманская". Дело в том, что предприятие не работает по добыче угля и не получает бюджетных средств. Зато предоставляет общешахтные услуги компании "Краснолиманское", с которым находится на одной производственной площадке.

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Добавим, недавно объявили подземную забастовку горняки шахты "Лесная" на Львовщине. 75 шахтеров провели под землей полтора суток. В конце концов шахтеры все же поднялись на землю, поскольку у нескольких протестующих ухудшилось самочувствие.