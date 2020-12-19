Шахты в Донецкой области получили первый транш для погашения долгов по зарплатам
Угледобывающие предприятия Донецкой области получили из бюджета 381,5 миллиона гривен. Эти деньги должны пойти на погашение задолженности по заработной плате шахтерам за октябрь – ноябрь 2020 года.
Шахты Донетчины получили 381,5 миллиона на погашение задолженности по зарплате
Как подчеркнули в Донецкой военно-гражданской администрации, это первый транш, поступивший после вступления в силу изменений в закон О Государственном бюджете на 2020 год. Они определили новые источники для увеличения расходов по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли".
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Всего в рамках реализации этого документа украинская власть выделила 658,9 миллиона гривен. Остальные деньги, предусмотренные для выплаты шахтерам, должны поступить в течение следующей недели (с 21 по 27 декабря). Итак, уже к концу 2020 года задолженность по зарплате шахтерам будет погашена.
Правда, проблемной остается выплата зарплат шахтерам государственной угольной компании "Краснолиманская". Дело в том, что предприятие не работает по добыче угля и не получает бюджетных средств. Зато предоставляет общешахтные услуги компании "Краснолиманское", с которым находится на одной производственной площадке.
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Добавим, недавно объявили подземную забастовку горняки шахты "Лесная" на Львовщине. 75 шахтеров провели под землей полтора суток. В конце концов шахтеры все же поднялись на землю, поскольку у нескольких протестующих ухудшилось самочувствие.
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