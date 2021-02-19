Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что изменения в закон о возобновлении конкурса на госдолжности следует внести 19 февраля. Иначе шахтерам не смогут выплатить зарплаты.

Что сказала Мендель

Зарплаты не смогут выплатить не только шахтерам, но и другим работникам отраслевых групп.

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Без зарплаты останутся те, чьи выплаты соглашаются в рамках устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства. Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена,

– подчеркнула пресс-секретарь президента.

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По словам Мендель, если сегодня народные депутаты не проголосуют за соответствующий закон, то президент Владимир Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе.

"Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы", – добавила Мендель.

Что известно о возобновлении конкурса на госдолжности