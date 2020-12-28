На шахте "Золотое" произошел обвал: спасатели ищут горняка
В ночь на 28 декабря на шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", произошел обвал. Сейчас продолжаются спасательные работы по поиску 1 горняка.
Что известно об обвале
Обвал на шахте "Золотое" произошел 28 декабря, в 0:13. Об этом в фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
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Произошел обвал горной массы на горизонте 687 метров шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь",
– написал Волынец.
Детали о пострадавших
Во время инцидента 2 работника шахты были на рабочем месте.
Бойцы горноспасательной службы оперативно освободили горняка Александра Васильчука. От госпитализации мужчина отказался. Однако спасательные работы продолжаются – ищут еще одного шахтера.
Что известно о шахте "Золотое"?Входит в ГП "Первомайскуголь". Расположена в городе Золотое Первомайского горсовета Луганской области. Начала работать еще в 1905 году. Проектная мощность составляет 650 тысяч тонн угля в год.
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