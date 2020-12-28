В ночь на 28 декабря на шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", произошел обвал. Сейчас продолжаются спасательные работы по поиску 1 горняка.

Что известно об обвале

Обвал на шахте "Золотое" произошел 28 декабря, в 0:13. Об этом в фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее В Кривом Роге на шахте "Терновская" произошел обвал: пострадал один человек

Произошел обвал горной массы на горизонте 687 метров шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь",

– написал Волынец.

Детали о пострадавших

Во время инцидента 2 работника шахты были на рабочем месте.

Бойцы горноспасательной службы оперативно освободили горняка Александра Васильчука. От госпитализации мужчина отказался. Однако спасательные работы продолжаются – ищут еще одного шахтера.