Несчастный случай произошел сегодня, 25 марта, в шахте "Белозерская", что в Донецкой области. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что погибшего звали Александр Нис.

Он работал в ночную смену на шахте. Трагедия произошла в 4:15 утра.

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Что известно об инциденте

Несчастный случай произошел в монтажной камере на глубине 550 метров.

Он произошел во время доставки секции механизированного крепления.

Погиб 39-летний шахтер Александр Нис. Он работал горняком очистного забоя.

У мужчины было двое детей – 15-летняя дочь и 8-летний сын. Они остались без отца.

На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Прибывший на место врач РПГ, констатировал смерть пострадавшего,

– сообщили в компании "ДТЭК Энерго".

На предприятии создана специальная комиссия, которая будет расследовать этот несчастный случай. В администрации шахты отметили, что семье погибшего предоставят всю необходимую помощь.

Руководство, сотрудники и команда 24 канала выражают глубокие соболезнования семье Александра Ниса.

Что известно о Белозерской шахте Расположена в городе Белозерское Донецкой области. Ее построили в 1954 году. До 2008 года входила в госпредприятие "Добропольеуголь", сейчас входит в угольный сегмент энергохолдинга "ДТЭК Энерго". Здесь добывают энергетический и коксующийся уголь. Угольная пыль пластов взрывоопасна, на глубине есть опасные метановые ниши.

Обратите внимание! В конце декабря 2020 года в шахте "Золотое" в Луганской области тоже произошел смертельный случай – горняка нашли мертвым. Инцидент произошел из-за обвала в шахте.