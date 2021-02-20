Успех Украины остается для Запада стратегически важным, как никогда раньше. Сейчас настало время для США возобновить свое участие и поддержку. Для этого нужно совершить несколько решительных шагов.

Телефонный разговор секретаря Блинкена с главой МИД Кулебой был хорошим началом. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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По его мнению, следующим шагом должен быть телефонный разговор президентов Байдена и Зеленского. Это станет началом обновленного стратегического партнерства по ряду важных вопросов.

Дипломат подчеркнул, что официальный Вашингтон пока сосредоточен на борьбе с COVID-19. В то же время в Украине растет тревога, которую команда нового американского лидера может легко развеять.

О разговоре Байдена с Путиным

Волкер попытался проанализировать все с украинской точки зрения. В частности отметил, что Байден поговорил с Путиным об Украине лишь через неделю после вступления в должность.

К тому же, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств,

– заметил дипломат.

"В заявлении Белого дома по итогам разговора с Путиным было отмечено, что Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета. Это, конечно, хорошо", – убежден он.

Однако Волкер обратил внимание на то, что невольно не было указано о поддержке США территориальной целостности Украины. Учитывая продолжение агрессии России в Украине, такой пропуск является важным.

О ситуации на Донбассе и миссии МВФ

Кроме этого, дипломат вспомнил о "форуме" оккупантов, где российская пропагандистка просила Путина аннексировать Донбасс. Все это происходит на фоне обострения ситуации на фронте.

Справка. С начала 2021 года российские наемники на Донбассе почти ежедневно открывают огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, погибли 11 украинских воинов.

"Встречи в нормандском формате сорвались. Сейчас нет серьезных переговоров по принуждению России прекратить агрессию и восстановить мир, и про законное управление в Донецке и Луганске", – отметил Волкер.

Миссия МВФ

Американец не обошел и темы неудачных переговорах Украины с МВФ. Он подчеркнул, что Фонд вполне справедливо требовал возобновления реформ, отмененных в течение 2020 года.

"И все же, новость было трудно воспринять. Поскольку Украина продолжает искать четких сигналов поддержки Запада, которые не поступали", – подчеркнул Волкер.

Что могут сделать США

Учитывая все это, Соединенные Штаты Америки могут сделать несколько шагов, которые бы засвидетельствовали о постоянной поддержке Украины. Таким образом также удастся продвинуть интересы США, считает Волкер.

► Звонок Байдена к Зеленскому

По мнению Волкера, разговор должен состояться как можно скорее. Президенты "не должны становиться друзьями по переписке", но важно установить контакты на уровне глав государств.

► Реакция на заявления об аннексии Донбасса

Дипломат подчеркнул, что в Белом доме должны выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля ( Маргариты Симоньян – 24 канал) по поводу того, чтобы Россия аннексировала Донбасс.

"Это зондирование почвы Кремлем является незаконным на всех уровнях. Это провокация, намеренно направленная на Белый дом. Она легко отбивается, если США отреагируют", – заверил он.

► Соблюдение декларации Помпео

Госсекретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение Штатами декларации Помпео 2018 года. Тогда США обязались "не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

► Встречи министров Украины и США

Курт Волкер также считает, что Соединенные Штаты Америки должны возобновить стратегический диалог с Украиной по основным вопросам геостратегического значения.

По его мнению, в этом могут помочь регулярные встречи государственного секретаря и министра обороны США с украинскими коллегами. Они должны были происходить по меньшей мере дважды в год.

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► Помощь на пути к реформам

Дипломат отметил, что США должны настаивать на осуществлении Украиной далеко идущих реформ. Мол, страна не имела длительного успеха в этом направлении еще с момента обретения Независимости.

Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но в то же время четкая стратегия и лидерство США чрезвычайно важны,

– добавил он.

Мол, это предоставит украинской власти уверенности и политическое прикрытие, которые необходимы для "принятия чрезвычайно болезненных и сложных решений", – пояснил Волкер.

► Внедрение антимонопольного законодательства

Наконец, США вместе с ЕС, МВФ и другими международными партнерами должны помочь Украине во внедрении далеко идущего антимонопольного законодательства, подытожил дипломат.

Важно! Волкер считает, что США могут легко и эффективно внедрить такую дорожную карту. Однако действовать надо быстро, ведь силы, которые выступают против таких шагов, уже мобилизуются.