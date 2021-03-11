Украина ежегодно тратит на работу полиции в 1,5 раза больше, чем Беларусь и Россия. В то же время министром внутренних дел уже седьмой год является Арсен Аваков.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал о результатах работы полиции на национальном и личном примере. Их он описал в своем блоге "Право на достоинство".

Полный выпуск блога Больше за диктаторские режимы: сколько денег Украина тратит на полицию Авакова

Национальный пример

По его словам, вечером дня приговора Сергею Стерненко 5 тысяч украинцев пришли протестовать в Правительственном квартале. Тогда полиция Авакова перегородила вход на площадь перед Офисом Президента.

Но в субботу на той же неделе под офисом Владимира Зеленского собрались уже 10 тысяч протестующих. На этот раз удалось убедить полицию не преграждать людям дорогу.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала

"В итоге украинцы мирно выразили свой протест под ОП. Не было никаких драк и волокиты с полицией. Не было, потому что полиция действовала в рамках закона и не блокировала протест, как сделала это во вторник", – сказал Шабунин.

То есть проблемы не протестующие создали, а полиция. Полиция, которая нам, как налогоплательщикам, так дорого обходится,

– отметил журналист.

Личный пример

Он отметил, что полиция не связывает размещение взрывных устройств под дверью его мамы в Ровно и тещи в Киеве. Этим они объяснили отказ признать его потерпевшим по этому делу.

"Когда я это показательное издевательство обжаловал, то полиция трижды не принесла в суд материалы дела. Они очень не хотят, чтобы я увидел, кто именно организовал то преступление против меня и семьи", – также сказал Шабунин.

Сколько мы тратим на полицию Авакова и что получаем: смотрите блог

Он добавил, что все же добился объединения обоих эпизодов в одно дело (через прокуратуру). В то же время полиция поручила расследовать объединенное дело тому самому управлению, которое до этого отказывалось связывать с ним взрывные устройства под квартирами родителей.