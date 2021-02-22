Информацию слили фактически сразу, – Шабунин о спецоперации НАБУ в "Борисполе"
Правоохранители 22 февраля задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался бежать из страны. По информации СМИ, речь о первом заместителе председателя правления банка в 2016 году Владимире Яценко. Он не сбежал из Украины исключительно чудом.
Источник:фейсбук Виталия Шабунина
Об этом заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что информацию о подозрении, скорее всего, слили.
Важно Хотел бежать из страны: в "Борисполе" посадили самолет с фигурантом дела "Приватбанка"
Позиция Виталия Шабунина
Антикоррупционер заметил, что между подписанием генпрокурором Ириной Венедиктов подозрения и попыткой фигуранта покинуть Украину на чартере прошло всего 1,5 часа.
Это значит, что информация о подозрении была слита фактически сразу. Не сбежал фигурант из Украины исключительно чудом. Понятия не имею, как Сытнику удалось посадить в "Борисполе" чартер, который срочно вылетел из Днепра в Вену,
– написал Шабунин.
Он также предположил, не подписанными остаются гораздо более важные подозрения, фигуранты которых "точно не идиоты и понимают, что будет дальше". В таком случае, как отметил Шабунин, их бегство полностью ляжет на руководство прокуратуры, которое "затягивает подписание остальных документов".
Что известно о спецоперации НАБУ в "Борисполе"
- 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение одному из фигурантов дела "Приватбанка". Вероятно речь о Владимире Яценко.
- В тот же день он пытался бежать из Украины, чтобы избежать ответственности.
- Украинские правоохранители смогли посадить самолет в "Борисполе" и собираются арестовать его.
Кто такой Владимир Яценко?
Это бывший руководитель корпоративного VIP-бизнеса "Приватбанка". Он является одним из истцов, требующих признать недействительными договоры о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка. Он также владел миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
Данные: "Украинская правда"
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