Правоохранители 22 февраля задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался бежать из страны. По информации СМИ, речь о первом заместителе председателя правления банка в 2016 году Владимире Яценко. Он не сбежал из Украины исключительно чудом.

Об этом заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что информацию о подозрении, скорее всего, слили.

Важно Хотел бежать из страны: в "Борисполе" посадили самолет с фигурантом дела "Приватбанка"

Позиция Виталия Шабунина

Антикоррупционер заметил, что между подписанием генпрокурором Ириной Венедиктов подозрения и попыткой фигуранта покинуть Украину на чартере прошло всего 1,5 часа.

Это значит, что информация о подозрении была слита фактически сразу. Не сбежал фигурант из Украины исключительно чудом. Понятия не имею, как Сытнику удалось посадить в "Борисполе" чартер, который срочно вылетел из Днепра в Вену,

– написал Шабунин.

Он также предположил, не подписанными остаются гораздо более важные подозрения, фигуранты которых "точно не идиоты и понимают, что будет дальше". В таком случае, как отметил Шабунин, их бегство полностью ляжет на руководство прокуратуры, которое "затягивает подписание остальных документов".

Что известно о спецоперации НАБУ в "Борисполе"

22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение одному из фигурантов дела "Приватбанка". Вероятно речь о Владимире Яценко.

одному из фигурантов дела "Приватбанка". Вероятно речь о Владимире Яценко. В тот же день он пытался бежать из Украины, чтобы избежать ответственности.

из Украины, чтобы избежать ответственности. Украинские правоохранители смогли посадить самолет в "Борисполе" и собираются арестовать его.