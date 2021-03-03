Комиссия Рады приняла за основу законопроект, который предусматривает заключение нардепов за ложь в декларациях. Из-за этого нардепы могут не успеть принять решение вовремя.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что ничего не мешало комиссии Верховной Рады принять законопроект 3 марта полностью. Тогда нардепы успели бы до 31 марта принять решение.

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Решение комиссии Верховной Рады

Шабунин считает предложение президента неплохим, а вот то, что сделал комитет называет "отвратительным". По его подсчетам, наказания коррупционерам не будет еще как минимум 1 год.

Они (члены комитета – 24 канал) проголосовали за законопроект только в первом чтении. То есть, закон не успеют принять до конца представления деклараций. Это отвратительно,

– заявил он.

По его мнению, депутаты боятся "попасть в тюрьму", поэтому не спешат принимать такое решение. "Все эти депутаты обещали нам, что сразу поддержат заключение за коррупцию. Нам солгали", – подчеркнул он.

Обратите внимание. Срок подачи электронных деклараций за 2020 год истекает 31 марта. Если не принять законопроект, не будет наказания и заключения тех, кто солгал в декларациях за 2020 год.

Что изменит законопроект

Согласно действующему закону, нардепы и другие чиновники, которые солгали в декларации на сумму менее 9 миллионов гривен, получают только административную ответственность. В частности, исправительные работы. Более 9 миллионов – ограничение свободы, а не ее лишение.

Однако в новом законопроекте, который разработал Офис Президента, предусмотрено, что те, кто обманул государство на более чем на 4,5 миллиона – рискуют оказаться в тюрьме.

Что Виталий Шабунин думает о законопроекте: смотрите видео