Это отвратительно, – Шабунин о принятии законопроекта о лжи в декларациях
Комиссия Рады приняла за основу законопроект, который предусматривает заключение нардепов за ложь в декларациях. Из-за этого нардепы могут не успеть принять решение вовремя.
Источник:24 канал
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что ничего не мешало комиссии Верховной Рады принять законопроект 3 марта полностью. Тогда нардепы успели бы до 31 марта принять решение.
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Решение комиссии Верховной Рады
Шабунин считает предложение президента неплохим, а вот то, что сделал комитет называет "отвратительным". По его подсчетам, наказания коррупционерам не будет еще как минимум 1 год.
Они (члены комитета – 24 канал) проголосовали за законопроект только в первом чтении. То есть, закон не успеют принять до конца представления деклараций. Это отвратительно,
– заявил он.
По его мнению, депутаты боятся "попасть в тюрьму", поэтому не спешат принимать такое решение. "Все эти депутаты обещали нам, что сразу поддержат заключение за коррупцию. Нам солгали", – подчеркнул он.
Что изменит законопроект
Согласно действующему закону, нардепы и другие чиновники, которые солгали в декларации на сумму менее 9 миллионов гривен, получают только административную ответственность. В частности, исправительные работы. Более 9 миллионов – ограничение свободы, а не ее лишение.
Однако в новом законопроекте, который разработал Офис Президента, предусмотрено, что те, кто обманул государство на более чем на 4,5 миллиона – рискуют оказаться в тюрьме.
Что Виталий Шабунин думает о законопроекте: смотрите видео
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