Верховная Рада не рассмотрела законопроект о наказании за ложь в декларациях. Это означает, что госчиновники, которые солгали о своих доходах в 2020 году, не будут нести за это уголовную ответственность.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем блоге "Право на гідність". Он отметил, что все парламентские фракции ранее обещали обратное, в частности, наказать всех коррупционеров.

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Как украинцев обманули

На последней сессионной неделе Верховная Рада даже не рассмотрела соответствующий президентский законопроект.

"Слуги народа" вместе со своими парламентскими коллегами конечно обезопасили себя от тюрьмы за ложь в декларациях,

– заявил глава ГПК.

Шабунин отметил, что на Черкащине посадили за решетку человека, который украл собачьего корма на 1 400 гривен. Несмотря на то, что человек признал свою вину и раскаялся, его посадили на полтора года.

По его словам, для "простых" людей предусматривают тюрьму за кражу собачьего корма, а депутатам – общежитие за скрытые миллионы. Он отметил, что нардепы обманули украинцев.

Наказание за ложь Согласно действующему закону, госчиновников, которые соврали в декларации на сумму менее 9 миллионов гривен, получают лишь административную ответственность. В частности, исправительные работы. Депутатам, которые солгали в электронной декларации на 9 миллионов гривен и больше грозит ограничение свободы. Говорится об общежитии со свободным режимом. В новом законопроекте предполагали, что те, кто обманули государство на более чем на 4,5 миллиона – рискуют оказаться в тюрьме.

Почему наказания не будет

Как пояснил Шабунин, 31 марта – последний день для подачи ежегодных деклараций 2020 года, поэтому за законопроект должны проголосовать до конца месяца. Однако он отметил, что заседаний Совета в этот период больше не будет, а значит обещанный закон не примут.

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