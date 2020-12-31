Взрывное устройство подложили не только под дверь квартиры мамы антикоррупционера Виталия Шабунина, но и под квартиру родителей его жены. Сейчас полиция разбирается.

В Генпрокуратуре успели заявить, что в устройстве, которое было под дверью мамы, не было взрывчатки, хотя в официальном релизе Нацполиции говорится именно о взрывном устройстве. Об этом рассказал сам Шабунин в эфире 24 канала.

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По его словам, относительно второго инцидента – взрывчатки под домом родителей жены – дело еще не зарегистрировали.

Мы будем требовать, чтобы эти 2 эпизода объединили в одно производство, потому что они очевидно связаны,

– заявил Шабунин.

О нападениях на активистов

"Такие нападения – это самый яркий признак несостоятельности и политической элиты, и руководства правоохранительной системы давать отпор незаконным действиям преступников. И последние события вокруг Татарова показывают, что политическое руководство не просто не может давать отпор незаконным действиям, оно такие действия санкционирует", – считает антикоррупционер.

О поджоге в июле

Он пояснил, что даже экспертиза полиции указала, что это был поджог. Но за пол года не нашли даже исполнителя преступления, не то чтобы заказчиков.

"Поэтому я очень скептичен не относительно неспособности, а относительно желания Нацполиции под руководством Авакова найти хотя бы кого-то", – подытожил Шабунин.

Предыдущие нападения на Виталия Шабунина: главное

В конце июля неизвестные подожгли его дом. Тогда там находились родители его жены. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Впрочем, активист настаивает, что это было покушение на убийство.

Еще один инцидент произошел накануне, 30 декабря. Предметы, похожие на гранаты, обнаружили под дверью квартиры матери Шабунина.

Более того, взрывное устройство подложили не только под дверь квартиры матери активиста в Ровно, но и под дверь родителей его жены. Последние живут на Борщаговке в Киеве.

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