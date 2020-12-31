Шабунин о взрывчатке и нападениях: Это несостоятельность политической элиты
Взрывное устройство подложили не только под дверь квартиры мамы антикоррупционера Виталия Шабунина, но и под квартиру родителей его жены. Сейчас полиция разбирается.
В Генпрокуратуре успели заявить, что в устройстве, которое было под дверью мамы, не было взрывчатки, хотя в официальном релизе Нацполиции говорится именно о взрывном устройстве. Об этом рассказал сам Шабунин в эфире 24 канала.
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По его словам, относительно второго инцидента – взрывчатки под домом родителей жены – дело еще не зарегистрировали.
Мы будем требовать, чтобы эти 2 эпизода объединили в одно производство, потому что они очевидно связаны,
– заявил Шабунин.
О нападениях на активистов
"Такие нападения – это самый яркий признак несостоятельности и политической элиты, и руководства правоохранительной системы давать отпор незаконным действиям преступников. И последние события вокруг Татарова показывают, что политическое руководство не просто не может давать отпор незаконным действиям, оно такие действия санкционирует", – считает антикоррупционер.
О поджоге в июле
Он пояснил, что даже экспертиза полиции указала, что это был поджог. Но за пол года не нашли даже исполнителя преступления, не то чтобы заказчиков.
"Поэтому я очень скептичен не относительно неспособности, а относительно желания Нацполиции под руководством Авакова найти хотя бы кого-то", – подытожил Шабунин.
Предыдущие нападения на Виталия Шабунина: главное
- В конце июля неизвестные подожгли его дом. Тогда там находились родители его жены. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Впрочем, активист настаивает, что это было покушение на убийство.
- Еще один инцидент произошел накануне, 30 декабря. Предметы, похожие на гранаты, обнаружили под дверью квартиры матери Шабунина.
- Более того, взрывное устройство подложили не только под дверь квартиры матери активиста в Ровно, но и под дверь родителей его жены. Последние живут на Борщаговке в Киеве.
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