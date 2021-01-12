Глава Центра противодействия коррупции, комментируя санкции США против Дубинского, напомнил, что американские институты – это машина, которая еще ни разу не остановилась.

В США ввели санкции против нескольких украинских граждан и информационных ресурсов. В том числе – против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

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О том, чем это может закончиться и как повлияет на дальнейшую борьбу с украинским олигархатом и коррупционерами 24 каналу объяснил Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Дубинский говорит, что во всем виноваты "шабунята". Почему именно вы?

Очевидно, что мы не можем давать указания правительству США принимать незаконные или необоснованные решения. Мы лишь показали, где начудил Дубинский. Мы еще в октябре писали в публичном блоге, как на примере Дубинского американские институты будут наказывать украинскую коррупционную шоблу.

Что вообще будет дальше?

Все то, о чем мы писали. О том, какие проблемы получит Дубинский подробно рассказала Дарья Каленюк. Они возникнут в его словацких компаниях. Скорее всего, он не сможет получать доход от Youtube за размещенный контент. Кроме того, наличие человека в списке ОФАК означает огромный риск блокировки любых его счетов за границей и отказа в банковском обслуживании в Украине.

Подробнее о последствиях санкций читайте здесь Санкции для Дубинского и ко: как мы этого добились

Как украинцам оценивать введение этих санкций? Это – измена или победа? Потому что с одной стороны санкции – это вроде и неплохо. С другой – нам все же прямым текстом говорят, что у нас к власти имеет доступ агентура другого государства.

Для украинского народа введение этих санкций – это очевидный плюс. Мы получили союзника в борьбе с россиянами, их влиянием в Украине и с "руками" олигарха Коломойского в парламенте, которым является Дубинский.

Хорошо ли это для украинской власти – будет зависеть от ее действий. Отсутствие реакции на санкции не просто по депутату президента, а по руководителю областной партийной организации президента, ничего хорошего этой власти не обещает.

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На Коломойском эта история как-то скажется?

На Коломойском максимально все уже отразилось. Сейчас уже генпрокурор Зеленского Ирина Венедиктова блокирует подозрения по делу "Привата", подготовленные НАБУ и САП. Я бы хотел дождаться, чтобы украинская власть хотя бы не мешала правоохранителям вершить справедливость в отношении украинских олигархов. Американцы со своей стороны сделали большую часть по Коломойскому.

Ты сам веришь, что украинская власть не будет мешать?

Власть уже мешает. Генпрокурор блокирует подписание подозрения уже месяц. Но мне кажется, что такие сигналы от США должны бы немного привести в чувство украинскую власть. Американские институты сейчас возобновляют свою полноценную работу. Это машина, которая еще ни разу не остановилась. Нет прецедента, чтобы какой-то украинский олигарх смог избежать справедливого наказания, если им начали заниматься ФБР и Минюст США.

Относительно Коломойского вопрос уже не в том, получит ли он заслуженное наказание. Вопрос в том, когда он его получит и чего это будет стоить политикам, которые его сейчас покрывают.

Почему США наложили санкции на Дубинского

Штаты ввели санкции против окружения нардепа Андрея Деркача. Среди них – Дубинский, а также беглый экс-нардеп Александр Онищенко. Все из-за вмешательства в американские выборы президента.

Санкции наложили и на несколько украинских информационных ресурсов.

Дело в том, что в мае 2020 года Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии демократа Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Разговоры якобы касались расследования дела компании Burisma, в которой работал сын Байдена.

В Украине начали уголовное производство в отношении пленок. Правдивость разговоров проверяют.

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