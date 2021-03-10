На съезде судей избрали четвертого члена Высшего совета правосудия
На 18 съезде судей 10 марта по своей квоте избрали четвертого члена Высшего совета правосудия. Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.
Источник:24 канал
Плахтий избрана членом ВСП на 4 года. Судья уже принесла присягу. Кстати, съезд транслировали онлайн.
К теме Съезд судей таки избрал трех членов Высшего совета правосудия
Почему голосовали повторно
Дело в том, что четвертого члена не смогли избрать с первого раза. Оба кандидата получили почти одинаковое количество голосов: Александр Панасюк – 83, Инна Плахтий – 84.
Теперь же большинство получила Плахтий.
Кого еще избрали членами ВСП
- Болотина Сергея Николаевича – судью Хмельницкого апелляционного суда.
- Салихова Виталия Валерьевича – судью Киевского апелляционного суда.
- Сухового Валерия Григорьевича – судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
Что известно о съезде судей
- Съезд начался 9 марта в киевской гостинице "Президент".
- Утром возле гостиницы уже протестовали активисты. Они заявляли, что избирать новых членов ВСП и судью КСУ надо только после изменения самих правил избрания. Кроме того, на акцию пришли сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко.
- Несмотря на протесты, съезд должен продолжаться в течение 2 дней.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter