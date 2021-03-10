На 18 съезде судей 10 марта по своей квоте избрали четвертого члена Высшего совета правосудия. Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.

Плахтий избрана членом ВСП на 4 года. Судья уже принесла присягу. Кстати, съезд транслировали онлайн.

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Почему голосовали повторно

Дело в том, что четвертого члена не смогли избрать с первого раза. Оба кандидата получили почти одинаковое количество голосов: Александр Панасюк – 83, Инна Плахтий – 84.

Теперь же большинство получила Плахтий.