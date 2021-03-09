Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия
Несмотря на протесты, на съезде судей 9 марта избрали 3 членов Высшего совета правосудия по квоте. Эти трое судей уже приняли присягу.
Источник:Высший совет правосудия
Планировали избрать еще и четвертого члена Высшего совета правосудия, но не получилось.
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Кого избрали членами ВСП
- Болотина Сергея Николаевича – судью Хмельницкого апелляционного суда. За него набрали 148 голосов.
- Салихова Виталия Валерьевича – судью Киевского апелляционного суда, 151 голос.
- Сухового Валерия Григорьевича – судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, 147 голосов.
Почему не выбрали четвертого судью
Дело в том, что кандидаты Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов. Панасюк – 83, Плахтий – 84. Поэтому на съезде будут голосовать повторно.
Что известно о съезде
- 18 съезд стартовал в киевском отеле "Президент" утром 9 марта.
- Перед тем возле отеля протестовали активисты. Они заявляют, что выбирать новых членов ВСП и судью КСУ нужно только после изменения самих правил избрания.
- Работа съезда судей продлится еще 2 дня. Намерены выбрать члена ВСП, судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.
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