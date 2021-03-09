В киевском отеле "Президент" 9 марта начался съезд судей со всей Украины. Ранее это событие планировали провести в Октябрьском дворце, однако место изменили, чтобы обеспечить работников Фемиды охраной.

Для безопасности даже изменили время – судьи прибыли на полтора часа раньше, чем планировали, чтобы избежать огласки и общения с представителями общественности. Однако сделать именно так не повезло.

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Какой была цель события

Судьи собрались в Киеве, чтобы избрать 4 новых членов Высшего совета правосудия и одного судью Конституционного Суда по их квоте. Однако общественность возмутилась такими действиями, ведь процедура старая, а кандидаты и делегаты "с душком".

Здесь есть аж 6 судей Майдана, которые во времена Революции Достоинства принимали несправедливые решения и бросали активистов за решетку. Здесь есть судьи, которые по указаниям Андрея Портнова лишали водительских прав участников поездки в Межигорье,

– подчеркнула эксперт Галина Чижик.

Послы G7 также отреагировали на съезд

Высказали свою позицию по проведению съезда и послы "Большой семерки". Они убеждены, что его следует отложить из-за кризиса доверия к судейской системе и провести по обновленной процедуре, которую пропишут в новом законопроекте.

Все из-за того, что должности членов ВСП и судьи Конституционного Суда не являются рядовыми.

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Например, только Высший совет правосудия имеет право увольнять и назначать судей, а также наказывать за дисциплинарные проступки. В то же время без их согласия судьи будут неприкасаемыми даже для следствия. Именно поэтому крайне важно прописать прозрачный процесс отбора.

Судебная реформа не состоится без перезагрузки ВСП, несмотря на то, что уже есть законопроект, в котором говорится, как это сделать. Судьи собираются и планируют избрать 4 новых членов. Им плевать на все эти попытки что-то изменить,

– рассказал член правления фонда DEJURE Роман Маселко.



Съезд судей в Киеве / Фото Анны Брыковой для 24 канала

Почти 300 судей-делегатов таки открыли съезд под охраной силовиков. Однако были и те, кто голосовал за его перенос.

Заместитель главы Совета судей Вадим Бутенко считает, что съезд судей стоило отложить. В то же время руководительница Верховного Суда Украины Валентина Данишевская заявила, что это является конституционной обязанностью, поэтому не стоит прислушиваться к предложениям нарушать закон.

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Проверка кандидатов и в ВСП, и в КСУ в основном является формальностью, ведь интересует возраст и опыт работы. На 4 вакансии в Высшем совете правосудия есть почти 30 претендентов, а на должность в Конституционный Суд – еще 7.

Для того, чтобы "познакомиться" кандидату дают 3 минуты на сцене для представления, а затем им могут задавать вопросы. Дальше – тайное голосование.

Во время голосования могут быть махинации

Съезд в Киеве в целом продлится 3 дня. Кроме указанных должностей, делегаты должны выбрать еще и кандидатов в Совет судей.

Однако появляется много информации о махинациях под судейскими мантиями. В частности, говорится о предоставлении списков лиц, за которых надо отдать голос.